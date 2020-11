Historischer Tag vor 25 Jahren: Feuerwehren im Havelland schließen sich zusammen

Havelland

Seit dem 25. November 1995 wird im Landkreis Havelland ein neues Kapitel im Verbandsleben der Feuerwehren geschrieben. Die bisherigen Feuerwehrverbände Nauen und Rathenow vereinigten sich an diesem Tag zum Kreisfeuerwehrverband „ Havelland“. Das hätte der Anlass für eine schöne Feier werden können. Corona bedingt ging das nicht. Hier erinnert Lothar Kirchner an einige Wegmarken der letzten 25 Jahre.

Ehrliches Miteinander

In einem ehrlichen Miteinander wurde dieser Zusammenschluss vorbereitet und von den Delegierten beider Verbände mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Rund 3000 Feuerwehrleute, 228 Kameradinnen und 2270 Kameraden im aktiven Dienst, 305 Mitglieder Ehren-und Altersabteilungen in 102 Feuerwehren sowie 470 Mädchen und Jungen in 45 Jugendfeuerwehren gehörten jetzt dem Kreisfeuerwehrverband an.

Anzeige

Erst getrennt

Der Gründungsveranstaltung waren getrennte Beratungen der beiden Feuerwehrverbände vorausgegangen. Die Vorsitzenden Jürgen Bleick ( Landkreis Rathenow) und Stefan Richter ( Landkreis Nauen) zogen eine positive Bilanz der letzten Jahre. Neben einer Reihe von neu erbauten oder rekonstruierten Gerätehäusern war die Anschaffung von neuer und moderner Lösch- und Rettungstechnik sowie persönlicher Ausrüstung zu erwähnen. Das brachte einen großen Aufschwung.

Im Rahmen der Gründungsveranstaltung fanden auch die Wahlen zum gemeinsamen Vorstand statt. 17 Kameradinnen und Kameraden vertraten künftig die Interessen der Feuerwehrleute im Landkreis Havelland. Vorsitzender wurde Jürgen Bleick aus Rhinow, seine Stellvertreter die Kameraden Uwe Schulze aus Rathenow und Horst Kahlfeld aus Falkensee.

Jürgen Bleick war der erste Vorsitzende des neuen gemeinsamen Kreisfeuerwehrverbandes. Quelle: Norbert Stein

In der anschließenden Veranstaltung, an der neben Amtsdirektoren Bürgermeister und Vertreter von Hilfsorganisationen teilnahmen, sicherte Landrat Burkhard Schröder nicht nur die Hilfe und Unterstützung des Landkreises zu, er überreichte an den Verbandsvorsitzenden auch eine neue Verbandsfahne. Gleichzeitig nutzte er den nach seinen Worten „historischen Tag“, um vier Kameraden mit Feuerwehr-Ehrenzeichen auszuzeichnen.

Landesbrandmeister Wolfgang Zöllner wurde vom Vorsitzenden des Verbandes, Kamerad Jürgen Bleick, zum 1. Ehrenmitglied des neu gegründeten KFV berufen. Über die Gründungsveranstaltung, die weitere Arbeit des Vorstandes und der Freiwilligen Feuerwehren berichtete die verbandseigene Zeitung „Der Florian-Kurier“.

Blick in die Geschichte

Der erste Feuerwehrverband Deutschlands wurde bereits am 10. Juli 1853 gegründet. Auf Initiative des Feuerwehrkommandanten Conrad Dietrich Magirus fand die Gründung in Plochingen am Neckar statt.

Ein Jahr nach ihrer Gründung, die am 8. Mai 1880 erfolgte, schloss sich die Freiwillige Feuerwehr Rathenow am 13. Dezember 1881 dem Verband Freiwilliger Feuerwehren der Provinz Brandenburg an.

Das alljährliche Jugendlager der Feuerwehren wird auch unter Obhut des Kreisfeuerwehrverbandes abgehalten. Quelle: Hannelore Berg

Über das Verbandsorgan, die „Brandenburgische Feuerwehrzeitung“, dem Organ des Provinzial-Feuerwehr-Verbandes, wurden die Mannschaften stets mit wichtigen Meldungen und Informationen auf dem laufenden gehalten.

Auf dem Verbandstag am 19. August 1882 in Luckenwalde erfolgte die Wahl des Verwaltungsdirektors, Carl Gustav Matthes aus Rathenow, in den Ausschuss des Provinzialverbandes. Die Interimsleitung des Verbandes wurde ihm auf der Jahrestagung 1889 in Rathenow übertragen. Seine Wahl zum Verbandsvorsitzenden erfolgte 1890 in Oderberg. Auf der Versammlung am 15. Mai 1893 wurde er zum Verwaltungsdirektor auf Lebenszeit gewählt. Seiner Initiative waren verschiedene Reformen, die Unfallkasse, die neue Übungsordnung, Fachkurse für Führer und Mannschaften, sowie der weitere Ausbau des Feuerwehrverbandes zu verdanken.

Alles anders bei den Nationalsozialisten

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten wurde das Feuerlöschwesen der Polizei unterstellt und nannte sich ab sofort Feuerlöschpolizei. Erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde wieder ein Kreisfeuerwehrverband gebildet. Auf Anordnung des damaligen Landrates, Karl Gehrmann, wurde der Kreisfeuerwehrverband am 1. August 1945 neu aufgestellt. 1952 wurden die bisherigen Länder in der DDR aufgelöst und an deren Stelle Bezirke gebildet. Die Struktur von Feuerwehrverbänden war nicht vorgesehen.

Der Interessenvertreter

Der Kreisfeuerwehrverband Havelland vertritt aktuell die Interessen von rund 2000 Angehörigen in den Wehren des Kreises, 700 Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren und 600 Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilungen.

Hauptaufgaben sind die weitere Förderung der Zusammenarbeit der einzelnen Wehren, die Aus- und Weiterbildung, die Verbesserung der Frauen- und Jugendarbeit, der Feuerwehrsport und die Arbeit der Alters- und Ehrenabteilungen.

Zu den Verbandstagen legte der Vorstand Rechenschaft über die Arbeit ab. Gleichzeitig erfolgen Neuwahlen.

Michael Reuter ist Vorsitzender des Verbandes. Quelle: Kay Harzmann

Die Gründungsmitglieder sind mittlerweile im höheren Alter und haben sich zurückgezogen. In den Altersabteilungen finden sie ihren Platz und geben ihren Erfahrungsschatz an jüngere Kameraden weiter. Sie führen den Weg aus den Anfängen des Jahres 1995 fort.

Von Lothar Kirchner