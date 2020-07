Havelland

Die seit Jahren erhobene Forderung westhavelländischer Kommunen, den Takt auf der Bahnstrecke von Rathenow nach Berlin zu verdichten, scheint Wirkung zu zeigen.

Der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Linke), der sich in der Sache besonders engagiert, hat in Erfahrung gebracht, dass der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg ( VBB) ernsthaft prüft, in den Stoßzeiten zwischen der havelländischen Kreisstadt und der Metropole mehr Züge auf das Gleis zu bringen.

Mehr Züge schon im Dezember?

Und zwar könnte das Görke zufolge schneller passieren, als es die meisten erwarten. Geplant ist offenbar, die zusätzlichen Züge schon mit der Fahrplanumstellung im Dezember fahren zu lassen.

Dazu soll die von der Deutschen Bahn betriebene Linie RB 13, die zwischen Berlin-Jungfernheide und Wustermark pendelt, bis Rathenow verlängert werden. Es gebe die Überlegung, nicht benötigtes Wagenmaterial aus Mecklenburg-Vorpommern einzusetzen, um die Verlängerung der Linie bis Rathenow zu bewerkstelligen, so Görke.

Zurückhaltung im Ministerium

Das Land Brandenburg, das eine solche Streckenverdichtung in Auftrag geben müsste, hält sich allerdings mit derart konkreten Aussagen zurück. „Entsprechend den Zielvorgaben des Landesnahverkehrsplans 2018 prüft der VBB zu jedem Jahresfahrplan, ob im Vorlauf auf den Ausbau bereits verkehrlich sinnvoll und wirtschaftlich vertretbare Verstärkerzüge in der Hauptverkehrszeit realisierbar sind“, heißt es bürokratisch-nüchtern auf eine Anfrage der MAZ aus der Pressestelle des Infrastrukturministeriums. Im Minsterium sei man sich der Erwartungshaltung im Westhavelland natürlich bewusst. „Sobald wir hierzu eine konkrete Nachricht vermelden können, werden wir dies gerne tun.“

Verweis auf die Stammbahn

In der Antwort aus Potsdam wird darauf verwiesen, dass der Ausbau der Lehrter Stammbahn Voraussetzung sei, um einen stabilen 30-Minutentakt im Regionalverkehr nach Rathenow anzubieten. Dieser Ausbau ist beschlossene Sache. Das Problem: Vor dem Jahr 2034 wird das zusätzliche Gleis zwischen Rathenow und Berlin, auf dem dann die Regionalzüge verkehren sollen, nicht in Betrieb genommen.

Landrat Roger Lewandowski (re.) und Alexander Goldmann (2.v.l.) beim Treffen mit Staatssekretär Rainer Genilke (li.). Quelle: MIL

Zum Thema Ausbau der Stammbahn hatte in der vergangenen Woche Rainer Genilke, Staatssekretär im Infrastrukturministerium, Landrat Roger Lewandowski und Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann zu einem Gespräch eingeladen.

Bei dem Treffen, an dem auch der Abteilungsleiter für Verkehr, Egbert Neumann, sowie zwei Vertreter der DB Netz AG teilnahmen, wiederholten die Gäste aus dem Havelland die Forderung, auf der Bahnstrecke zwischen Rathenow und Berlin möglichst schnell einen Halbstundentakt zu erreichen. „Gerade zu den Stoßzeiten wäre jeder zusätzliche Zug ein großer Gewinn“, sagte Lewandowski.

Die Lehrter Stammbahn Der Ausbau der Lehrter Stammbahn ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 verbindlich festgeschrieben. Rund 530 Millionen Euro sind veranschlagt, um die in Teilen stillgelegte Stammbahn zwischen Vorsfelde ( Niedersachsen) und Wustermark wieder flott zu machen. Dieser 141 Kilometer lange Abschnitt soll durchgehend elektrifiziert und für Geschwindigkeiten von 160 km/h ausgebaut werden. Zwischen dem Abzweig Bamme und dem Abzweig Ribbeck soll ein drittes Gleis errichtet werden. Derzeit befinden sich dort nur zwei Streckengleise, die sich die Züge des Güter-, Regional- und Fernverkehrs teilen müssen. Das dritte Gleis ist die Voraussetzung dafür, den Takt des Regionalverkehrs zwischen Rathenow und Berlin dauerhaft zu verdichten. Die Lehrter Bahn soll 2034 in Betrieb genommen werden.

Der Knackpunkt in der Angelegenheit ist die Trassenverfügbarkeit. Alle Züge, die zwischen Berlin und Rathenow verkehren, werden zwischen dem Abzweig Bamme (östlich von Rathenow) und dem Abzweig Ribbeck (westlich von Wustermark) auf das Schnellbahngleis geleitet. Bislang hatte es von seiten der Bahn immer geheißen, dass diese Engstelle keinen zusätzlichen Verkehr mehr verkrafte.

Die Engstelle zwischen dem Abzweig Bamme (östlich von Rathenow) und dem Abzweig Ribbeck. Im Zuge des Ausbaus der Lehrter Stammbahn soll ein zusätzliches Gleis installiert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Sollte es nun doch gelingen, einige Züge mehr auf die Strecke zu schicken, wäre die Verlängerung der RB 13 nach Rathenow wohl die eleganteste Lösung. Denn die Züge zwischen Wustermark und Berlin/ Jungfernheide sind so getaktet, dass es im Zusammenspiel mit dem RE 4 ein Halbstundentakt gibt. Um den auch bis nach Rathenow zu gewährleisten, müssten die bestehenden Verbindungen also „nur“ nach Westen verlängert werden.

Halte in Buschow und Nennhausen möglich

Aus Sicht von Christian Görke hätte diese Lösung einen weiteren Vorteil: Die Regionalbahn könnte auch in Buschow und Nennhausen halten. Die Forderung aus diesen Kommunen nach einer besseren Anbindung Richtung Berlin – momentan hält der RE 4 nur alle zwei Stunden – hätte dann auch Gehör gefunden.

Ob es tatsächlich so kommt, steht noch in den Sternen. Immerhin, so viel ist sicher, gibt es Bewegung in der Sache. Er hoffe, dass es für die Bahnfahrer von und nach Berlin schon bald positive Nachrichten gebe, so Görke. „Dann hätte der pemanente politische Druck Wirkung gezeigt.“

Von Markus Kniebeler