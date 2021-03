Hoffnung nach Operationen: Johanna Biermann aus Schönwalde sehnt sich nach Alltag

Schönwalde-Glien

Bis 2016 lebte die 31-jährige Johanna Biermann genau das Leben, welches sie sich immer erträumt hatte. Als Sozialarbeiterin arbeitete die gebürtige Schönwalderin im betreuten Einzelwohnen. „Ich habe meinen Job sehr geliebt und aufzuhören, war sehr schwer für mich“, blickt sie zurück. Wenn sie nicht gerade arbeitete, praktizierte sie leidenschaftlich gern Yoga oder war mit ihrem Hund unterwegs. Zudem engagierte sich die lebenslustige Frau ehrenamtlich beim Foodsharing, einer Initiative, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln stark macht. Mit ihren damals 26 Jahren stand Johanna Biermann mit beiden Beinen fest im Leben.

Mit 26 Jahren urplötzlich aus dem Alltag gerissen

Eine schwere Krankheit riss die junge Frau dann mitten aus ihrem Alltag. Zunächst musste Johanna Biermann aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben, anschließend mit ihren 26 Jahren aufgrund ihrer Krankheit zurück in ihr Elternhaus nach Schönwalde-Glien ziehen. Nach einer Fehlbehandlung, so berichtet sie, sei sie seit 2017 fast komplett bettlägerig gewesen. „Zum Schluss habe ich es eigenständig nur noch ins Badezimmer geschafft“, erzählt sie von ihrem Leidensweg. Ihre Mutter ist daher „seit 2017 meine Pflegeperson“.

Was genau hat die Gesundheit der jungen Frau so über den Haufen geworfen? „Die Diagnostik war langwierig“, sagt sie im MAZ-Gespräch. Letztendlich sei ihr das Ehlers-Danlos-Syndrom, eine Bindegewebserkrankung, diagnostiziert worden. Verbunden mit einer Instabilität der Kopfgelenke sowie einem sogenannten okkulten Tethered Cord Syndrom, einer Fehlbildung des Rückenmarks. Letzteres führt zu Rückenschmerzen, einer Schwächung des Unterkörpers und dem Verlust der Blasen- und Darmkontrolle. Folgen der Instabilität der Kopfgelenke können Hirnstammkompression, damit verbunden weitere Rückenmarksverletzungen bis hin zur Quetschung benachbarter Strukturen sein, einschließlich Arterien und Venen. Genau dies war der Fall bei Johanna Biermann.

Nur ein Chirurg europaweit ist auf derlei Operationen spezialisiert

„In Deutschland gibt es derzeit keinen Chirurgen, der sich auf solch komplexe Fälle spezialisiert hat“, sagt die heute 31-Jährige. Bei ihrer verzweifelten Suche nach Hilfe sei sie schließlich auf Vincenc Gilete gestoßen. Ein Spezialist für genau solche Fälle, wie es Johanna Biermann ist. Der Haken an der Sache: „Doktor Gilete praktiziert in Barcelona. Er ist im Moment der einzige Spezialist europaweit für solch einen Fall“, sagt die junge Frau und ergänzt: „Er bedeutet Hoffnung für ganz, ganz viele Patienten.“

Auch die Schönwalderin setzt all ihre Hoffnung darauf, dass Vincenc Gilete ihre Situation verbessern kann. Am 25. Januar und 4.Februar wurde sie von ihm operiert. Die Kosten dafür trägt die Familie komplett allein. „Trotz aller Bemühungen wurde keine der Behandlungen von der deutschen Krankenkasse übernommen oder bezuschusst“, sagt sie. Der Grund: Die Krankheitsbilder und ihre Behandlung seien in Deutschland bislang noch nicht hinreichend anerkannt.

Johanna Biermann wenige Tage vor der Operation in einem sogenannten „Halo“, einem Gerät, welches die Halswirbelsäule auseinanderzieht und die Position der Halswirbelsäulenoperation immitiert. Quelle: Privat

Im Zuge der Operationen wurde bei der 31-Jährigen eine Versteifung der Kopfgelenke vorgenommen. Bei der zweiten OP wurde ein Abschnitt des Rückenmarks durchtrennt. „Die große Hoffnung, die ich mit den Operationen verbinde, ist, wieder zu gesunden. Auch wenn ich vielleicht nicht wieder ganz komplett fit wie vorher werde“, sagt sie. Ein „möglichst großes Maß an Mobilität“, wünsche sie sich zurück. „Spazieren gehen zu können, mit meinem Hund spielen zu können, Freunde sehen zu können“, zählt sie die Dinge auf, die für gesunde Menschen ganz alltäglich sind. „Inwieweit ich ganz genesen kann, muss die Zeit zeigen“, sagt sie jedoch auch. Allein für die Erholungsphase der Kopfgelenks-Operation sei ein Jahr veranschlagt. „Die richtige Rehabilitationsphase der Halswirbelsäule beginnt erst nach einigen Monaten. Das bei der Op. eingesetzte Knochenmaterial muss erst mit dem eigenen Knochen verwachsen“, weiß sie. Bis dahin muss die Mobilität der Halswirbelsäule stark eingeschränkt werden. Erst anschließend könne es mit der Physiotherapie „so richtig losgehen“.

Krankenhausaufenthalt verlängert, Heimkehr mit Ambulanzflug notwendig

Die Situation, in der sich Johanna Biermann und auch ihre Familie, die sie zu den Operationen nach Barcelona begleitet hat, befinden, ist dramatisch. Aufgrund medizinischer Komplikationen und dem rasanten Anstieg von Corona-Fällen in Barcelona wurden beide Operationen in sehr kurzem Zeitabstand vorgenommen. Leicht weg steckt die junge Schönwalderin das nicht. „Sie ist sehr, sehr geschwächt“, berichtet ihre Schwester Kathi. Dies bedeute nicht nur einen stark verlängerten Krankenhausaufenthalt, sondern auch, dass der ursprüngliche Plan – die Heimkehr im Linienflugzeug – „nicht mehr realistisch ist“.

Johanna Biermann 2015, ein Jahr bevor die Krankheit bei ihr ausbrach. Quelle: Privat

Gegenwärtig befindet sich Johanna Biermann in Barcelona in einer ambulanten, spezialisierten Unterbringung mit intensiver Betreuung. Kommende Woche peilt die Familie die Rückkehr nach Deutschland an. Für den Transport ist nach Lage der Dinge ein Ambulanzflug notwendig. „Der ist leider unheimlich teuer“, sagt Johannas Schwester verzweifelt. Familie und Freunde haben daher eine Online-Spendenaktion auf „Gofundme“ organisiert. Denn: „Nach den Strapazen der letzten Wochen sind all unsere finanziellen Reserven aufgebraucht. Wir können das nicht mehr stemmen und müssen um Spenden bitten“, sagt die Schwester. Sie wünscht sich ebenso wie Johanna und die gesamte Familie nur eines: „Wieder nach Hause zu kommen und zukünftig so viel Alltagsnormalität für Johanna wie nur möglich!“

Knapp 7300 Euro von anvisierten 25000 Euro bereits zusammengekommen

Knapp 7300 Euro haben Verwandte, Bekannte, Freunde und Unterstützer für die Familie bis zum Freitag (12. März) zusammengetragen. Das Spendenziel ist auf 25000 Euro festgesetzt. Auf der Seite beschreibt die Familie die aktuelle Situation und listet genau auf, welcher Betrag für welche Schritte benötigt wird. Johanna Biermann, ihre Schwester und Mutter und auch ihre Freunde hoffen sehr auf Unterstützung, um endlich die Heimreise nach Deutschland und Schönwalde-Glien antreten zu können. Denn nicht nur die finanziellen Reserven sind aufgebraucht, auch mental zehrt die Situation an den Nerven. „Wir freuen uns auf zu Hause“, sagt Johanna Biermann.

Von Nadine Bieneck