Hohe Impfquote bei Havelbus-Fahrer

Aufatmen unter der Maske bei Mathias Köhler. Der Geschäftsführer der Havelbus Verkehrsgesellschaft freute sich in diesen Tagen, dass er keinen einzigen Ausfall durch Corona-Quarantäne unter den 237 Mitarbeitern zu beklagen hatte. Während die Inzidenz im Landkreis steigt, scheinen die Maßnahmen, die das Unternehmen des Landkreises getroffen hat, für die Angestellten zu wirken.

FFP2-Masken in Bussen des Havellandes

Inzwischen traten auch neue Regeln für die Fahrgäste in Kraft. „Das Tragen einer FFP2-Maske im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurde in der letzten Corona-Verordnung beschlossen und ist in Brandenburg seit dem 17. Januar verpflichtend“, erklärte Karola Schulz aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Nur für Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine medizinische Maske ausreichend. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit.

Fahrer sind geimpft, es wird bargeldlos gezahlt, die Fahrer sitzen hinter einer Schutzscheibe. Quelle: Ulrich Hansbuer

Das Unternehmen wurde vom Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) verpflichtet, auch auf die Verordnungen hinzuwirken. „Unsere Fahrgäste wurden öffentlichkeitswirksam informiert und die Kontrollen finden im Rahmen der Fahrausweiskontrollen durch die Mitarbeitenden der WISAG statt“, sagte Karola Schulz. Der VBB kündigte in einer Pressemitteilung bereits an, dass an fünf Aktionstagen das Tragen der FFP2-Maske in Bussen und Bahnen speziell kontrolliert werden würde.

Noch keine Personalnot durch Quarantäne bei Havelbus

Während bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) bei Straßenbahnen und U-Bahnen weitere Einschränkungen im Fahrplan durch Personalmangel drohen, befinden sich aktuell keine Mitarbeitenden aus dem Fahrdienst in Quarantäne, erklärte Havelbus. Bisher hätte es einzelne Quarantäne-Fälle seit Beginn der Pandemie gegeben, die aber keine Auswirkungen auf den Linienverkehr gehabt hätten.

Busbahnhof Falkensee. Quelle: Ulrich Hansbuer

Allgemeine Erkrankungen führten im Verkehrsbereich Falkensee allerdings in den letzten Monaten zu punktuellen Ausfällen von Linienfahrten. „Krankheitsbedingte Ausfälle von unseren Mitarbeitenden konnten in den meisten Fällen aber durch unsere Nachauftragsnehmer kompensiert werden“, so Geschäftsführer Matthias Köhler.

Notfallkonzept wird erarbeitet

Trotz der in dieser Zeit guten Nachrichten hat sich Havelbus gewappnet, falls es von der Corona-Welle noch erfasst werden sollte. „Ein Notfallkonzept ist mit unserem Aufgabenträger, dem Landkreis Havelland, in Vorbereitung und Abstimmung“, erklärte Köhler, der vor der Corona-Welle schwimmen will.

Durch den Einbau von flexiblen Fahrerschutzscheiben in den meisten der 110 Busse großen Flotte im Mai/Juni 2020 und durch die Kontaktreduzierung durch bargeldloses Bezahlen seit Juni 2020 wurden die Fahrer geschützt. Auch wurde in den Fahrzeugen von den Fahrern immer viel gelüftet.

Die Maskenpflicht für Fahr- und Kontrollpersonal wird allerdings nach Beobachtungen von vielen Fahrgästen von einigen Buslenkern weniger eingehalten, obwohl das Unternehmen die kostenlose Bereitstellung von Masken und Desinfektionsmitteln ermöglicht.

Unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus stehen jedem Mitarbeitenden pro Woche zwei Schnelltests zur Verfügung, welche von den Fahrerinnen und Fahrern gut angenommen werden, so Karola Schulz.

3G-Pflicht am Arbeitsplatz bei Havelbus

Seit Einführung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz bietet Havelbus jedem Mitarbeitenden auch vor Arbeitsbeginn Testmöglichkeiten vor Ort in Rathenow, Nauen und Falkensee auf den Betriebshöfen an. Was aber die momentan gute Situation ausmachen würde, so die Geschäftsleitung, wäre die hohe Impfbereitschaft in der Belegschaft.

„Die Impfquote wurde im Rahmen der 3G-Regel am Arbeitsplatz überprüft“, sagt Karola Schulz. Durch die damit verbundene Nachweispflicht und anhand der vorgelegten Nachweise konnte Havelbus folgendes feststellen: „Es war eine überdurchschnittliche Impfquote im Vergleich zum Land Brandenburg und Deutschland von 88 Prozent der Erstimpfung und 86 Prozent bei der Zweitimpfung“, so die Geschäftsführung.

Sicher mit den Havelbussen durch die Region gilt nicht nur auf der Straße – auch das Virus wird momentan erfolgreich aus den Fahrzeugen gehalten, sowohl für die Fahrer, als auch für die Fahrgäste.

Von Ulrich Hansbuer