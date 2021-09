Hohen Neuendorf: Sven Lingreen will für „dieBasis“ in den Bundestag

Hohen Neuendorf

Kulturreisen und Museumsbesuche unternimmt Sven Lingreen am liebsten in seiner Freizeit. Das fehlte ihm in der Corona-Zeit. So war er davor unter anderem im Barberini in Potsdam, schaute sich die Ausstellung mit Werken von Van Gogh an. Und in diesem Jahr war es an gleicher Stelle Rembrandts Orient.

Von Hohen Neuendorf in die große Politik

Seit einigen Monaten beschäftigt er sich in seiner Freizeit aber auch eingehender mit Politik. Für die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz dieBasis, will der 55-Jährige aus Hohen Neuendorf in den Bundestag einziehen. Er tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 58 an.

Ein Schritt, den er sich bis vor einiger Zeit noch nicht hatte vorstellen können. „Unpolitisch war ich nie, habe mich auch kritisch auseinandergesetzt mit vielen Belangen in der Politik“, sagt er. „Aber ich war nie aktiv und hatte auch nie vor, in eine politische Partei zu gehen.“ Die Zeit der Pandemie änderte diese Ansicht jedoch.

Gefühl der Ohnmacht in Coronazeiten

„Durch die Corona-Krise, durch die Lockdowns entstand ein Gefühl der Ohnmacht. Nämlich auf der Couch zu sitzen und zu sehen, was da gerade passiert. Und das Gefühl zu haben, dass das, was da getan wird, nicht zum Ziel führt“, sagt er. „Und dagegen wollte ich etwas tun und selbst aktiv werden.“

Bei dieBasis fühlt er sich gut aufgehoben. Er lobt das Prinzip, die Initiative der Menschen zu stärken, dass die Menschen wieder mitmachen und ihre eigenen Geschicke aktiver mitgestalten. Auch im kommunalen Bereich gebe es Einschränkungen bei der Mitgestaltung.

„dieBasis“ will den Willen der Menschen umsetzen

„Als ich mich mit den Zielen auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt: Das will ich. Das Wichtigste bei der Entscheidung war ein Gefühl, dass ich durch mein Engagement etwas bewege.“ Letztlich hätten sich ein paar Leute in Oberhavel gefunden und einen Kreisverband gegründet. „Unsere Aufgabe ist es, den Willen unserer Menschen umzusetzen.“

Kritik an Einschränkungen der Freiheit

Wie Lingreen sagt, kritisiere er die massiven Einschränkungen der Freiheit – eine der vier Säulen, die sich die Basisdemokraten gegeben haben. „Für mich waren die massiven Freiheitseinschränkungen, die man unter der Behauptung einer Pandemiebekämpfung auf den Weg gebracht hat, total erschreckend. Und mich hat auch erschreckt, wie schnell und großflächig die Leute da mitgemacht haben. Und das geglaubt haben.“ Er sieht eine Diskrepanz zwischen purer Logik, wie er sagt, und dem, was an Zahlen – etwa zu den Infektionen – in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Diese hätten in dieser Form keine Aussagekraft. Er spricht bei Corona von einer mittelschweren Grippe. „Dass man jetzt die Gesellschaft spalten will in Geimpfte und Ungeimpfte, ist eine Riesensauerei“, meint er. „Dagegen wollen wir angehen.“

Der Hohen Neuendorfer ist gegen Denkverbote

Der Hohen Neuendorfer findet es gut, dass die Basisdemokraten keine Denkverbote hätten. Man sollte ergebnisoffen sein und schauen, was eine gute Energieform sein könnte für die Zukunft. Selbst Atomstrom unter bestimmten Bedingungen sei denkbar. Keinesfalls könne es aber sein, dass eine Regierung E-Autos fordert. „Das muss letztlich der Markt entscheiden.“ Achtsamkeit im Umgang mit der Natur gehöre auch zu den Zielen seiner Partei. Er befürchtet gar, dass man nach dem Corona-Lockdown in einen Klima-Lockdown mit Stromabschaltungen übergehen werde.

An Projekten „Deutsche Einheit“ gearbeitet

Sven Lingreen ist Ingenieur für Bauwesen, hatte in der Vergangenheit viel für die Deutsche Bahn gearbeitet und war an mehreren Projekten „Deutsche Einheit“ beteiligt, wie er sagt. Jetzt ist er als Unternehmer im Bereich Medizintechnik tätig, stellt Ärzten moderne Großgeräte zur Verfügung. Und so ist für ihn auch der Mittelstand ein Thema. Er möchte sich mit dafür einsetzen, die Überbürokratisierung zu beenden. Vorschriften müssten vereinfacht werden.

Außerdem geht es ihm um Finanzen. Er spricht von einem bedenklichen Zustand, der auf diesem Gebiet in Deutschland erreicht worden sei. Zu leichtfertig würden hunderte Millionen Euro ausgegeben, während es an anderen Stellen fehlt.

Basis und Querdenker

Und zu Vorwürfen, die Basis stünde den Querdenkern nahe, sagte er: „Wir sind nicht die Querdenkerpartei. Es gibt Leute, die in alle Richtungen offen sind. Die Ideen der Querdenker lehnen wir nicht ab, aber wir sind nicht die Querdenker. Es gibt auch Leute bei den Querdenkern, die man kritisch sehen muss, die nicht unseren Zielen von Achtsamkeit entsprechen.“

Und wie sieht er seine Chancen, gewählt zu werden? „Meine Chancen sind genauso gut wie die von anderen Direktkandidaten“, sagt Lingreen. Er hofft, dass genügend Leute ihr Kreuz für ihn setzen werden.

Von Andreas Kaatz