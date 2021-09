Wahlsplitter: Ein ganz besonderer Gast schaute am Wahlsonntag im Wahllokal 11 an der Europaschule am Campusplatz in Falkensee vorbei: Der Botschafter Kirgisistans, Erlan Abdyldaev, besuchte gemeinsam mit Barbara Richstein (CDU) die Einrichtung und zeigte großes Interesse an den Wahlabläufen in Deutschland. Zur Wahl äußern wollte er sich jedoch nicht.