Wer gerne nachts in die Sterne schaut, sollte dafür unbedingt in den Naturpark Westhavelland fahren. Dort ist der Himmel so dunkel wie es heute selten ist. Die Mondstraße ist wunderbar zu erkennen. Doch auch sonst ist ein Ausflug in die Havellandschaft für Familien unbedingt empfehlenswert.