Brandenburg/H

Zahlreiche Bootsbesitzer warten derzeit wochenlang auf die Erteilung eines Bootskennzeichens, weil das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Spree-Havel am Dienstort Brandenburg an der Havel aufgrund Personalmangels die Anträge nicht in einer annehmbaren Zeit bearbeitet. Wie berichtet, sorgen die langen Wartezeiten in Brandenburg an der Havel derzeit für viel Verdruss.

Was viele nicht wissen: Es gibt auch andere Stellen, die zur Erteilung eines Bootskennzeichens berechtigt sind. Das Kennzeichen ist Bestandteil des „Internationalen Bootsscheins” (IBS), der vom Deutschen Motoryachtverband (DMYV), dem Deutschen Seglerverband (DSV), sowie vom ADAC ausgestellt werden kann.

ADAC stellt den IBS aus

Die Kennzeichen werden mit der Erteilung des IBS vergeben und sind ebenso gültig wie die Kennzeichen der Wasser- und Schifffahrtsämter. Die Kennzeichen des Motoryachtverbands beginnen immer mit dem Buchstaben M, die des Seglerverbands mit S und der ADAC vergibt die sogenannten A-Kennzeichen.

Wer nun also sein Boot – egal ob Segelboot oder Motoryacht – ummelden oder neu anmelden muss, kann dieses am schnellsten wohl beim ADAC online machen. Unter der Adresse skipper.adac.de können auch Nichtmitglieder ihr Kennzeichen online beantragen. Die A-Kennzeichen sind für alle Boote gültig.

Saisonbedingt kann es auch beim ADAC zu Wartezeiten kommen, diese sind aber wesentlich geringer als beim WSA. Axel Brinkmann, Redaktionsleiter Sportschifffahrt beim ADAC dazu: „Derzeit dauert es in der Regel zehn Arbeitstage, bis die online eingegangenen Anträge geprüft und bearbeitet werden.”

Pflicht zur Kennzeichnung Motorisierte Kleinfahrzeuge (Sportboote) mit einer Motorleistung von mehr als 2,21 kW (3 PS) und Segelboote ohne Motor über 5,50 m Rumpflänge müssen auf allen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen, auf denen die Binnenschifffahrtstraßenordnung gilt, ein Kennzeichen führen. Dieses regelt die „Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen (KIFzKV-BinSch)“. Der Internationale Bootsschein gilt auf ausländischen Binnen- und Küstengewässern sowie auf deutschen Binnenwasserstraßen als amtlich anerkannte Bootsregistrierung. Für Boote und Yachten, die nur auf deutschen Gewässern unterwegs sind, ist der IBS unbefristet. Im Ausland muss der Bootsschein alle zwei Jahre verlängert werden. Er gilt auch als Eigentumsnachweis in EU-Ländern.

Zusätzlich bietet die Sportschifffahrt-Abteilung des Automobil-Verbandes auch für Eilige gegen Aufpreis einen Express-Service an. „Bei der Expressbearbeitung garantieren wir die Bearbeitung und Prüfung bereits nach zwei Arbeitstagen. Der Versand erfolgt dann per DHL-Express”, sagte Brinkmann.

Das muss man bei der Beantragung der IBS hochladen

Beim Online-Antrag müssen diese Daten hochgeladen werden: Baunummer (HIN, WIN), sofern das Boot nach dem Jahre 1998 gebaut wurde; Rahmendaten des Bootes (Länge, Breite, Gewicht, Baujahr, Baumaterial und Heimathafen); Motordaten (Hersteller des Motors, Motornummer und Leistung des Motors); Bankverbindung (IBAN und BIC, nur SEPA-Lastschriftverfahren möglich); wenn Funk und Beiboot vorhanden (alle wichtigen Rahmendaten der Funkanlage oder des Beiboots angeben).

Diese Dokumente muss man hochladen: Ausweis (Reisepass oder Personalausweis), nichtdeutsche Antragsteller (aktuelle Meldebescheinigung in Deutschland); unter 18-Jährige brauchen die schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten und die Kopie dessen Personalausweis.

Mit dem Motorboot in Brandenburg die Havel hinauf. Quelle: Heiko Hesse

Wollen Firmen oder Vereine ein Boot anmelden: Ausweis (Reisepass oder Personalausweis) des Firmeninhabers oder des Vereinsvorstandes und Auszug aus dem Handelsregister, der Gewerbeanmeldung beziehungsweise des Vereinsregisters. Nur in Deutschland ansässige Firmen und Vereine können einen IBS beantragen. Dieser Bootsschein darf nur für privat genutzte Boote ausgestellt werden.

Besonderheiten beim IBS-Antrag für Hausboote

Wer einen Eigenbau oder ein Hausboot registrieren lassen will, muss zwei, drei Fotos des Bootes, auf dem die Rumpfform des Bootes sowie der Aufbau gut erkennbar sind, hochladen. Anhand dieser Fotos wird geprüft, ob eine Anmeldung durch den ADAC erfolgen kann. Eventuell ist eine Konformitätserklärung nach der Sportbootrichtlinie erforderlich. Sollte keine Konformitätserklärung vorliegen, wird eine Kopie eines vereidigten Gutachters benötigt.

Den IBS kann man auch per Briefpost beantragen

Alternativ kann der Bootsschein auch per Post beantragt werden. Dafür muss man das Neuantragsformular ausfüllen, herunterladen, ausdrucken und unterschreiben. Das Formular sowie die notwendigen Nachweise sind postalisch zu übermitteln.

Eine Ausnahme bilden die Wassermotorräder: Diese dürfen in Deutschland nur mit von den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern ausgestellten Kennzeichen betrieben werden.

Von Stephan Boden