Zug hält nicht mehr in Rathenow

Rathenow

Wer künftig von Rathenow mit dem Zug nach Hamburg fahren möchte, muss sich wieder daran gewöhnen, dass er in Berlin oder Standal umsteigen muss. Denn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember hat die Deutsche Bahn den Halt des Interregio (IR) von Berlin in die Hansestadt gestrichen.

„In den vergangenen Jahren mussten wir feststellen, dass die Ein- und Aussteigerzahlen des IRE in Rathenow nicht nur sehr gering, sondern zusätzlich in den vergangenen Jahren rückläufig waren“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage der MAZ.

Seit 2015 hielt der Interregio, der seit Dezember 2014 zwischen Berlin und Hamburg verkehrte, auch in Rathenow. Anfangs konnten die Rathenower den Zug nach Hamburg täglich außer sonntags nutzen.

Tagesausflug nach Hamburg

Um 7.32 Uhr fuhr der Zug in Rathenow ab, hielt in Stendal, Salzwedel, Uelzen und Lüneburg und erreichte planmäßig den Hamburger Hauptbahnhof um 10.03 Uhr.

Später reduzierte die Bahn die Tage, an denen Fahrgäste auch in Rathenow zusteigen konnten. Nun gibt es diesen Halt gar nicht mehr und das ärgert so manchen Havelländer.

Zu denen, die das Angebot gern nutzten, gehört Elke Hitzigrath. „Zwei-, dreimal im Jahr sind wir mit dem Interregio nach Hamburg gefahren und haben einen Tagesausflug gemacht“, berichtet die Rathenowerin.

Einnahmen müssen Kosten des Betriebes decken

Sie ärgert sich, dass sich offenbar niemand dafür stark macht, dass der Halt bestehen bleibt. Wie die Deutsche Bahn weiter dazu erklärt, betreibt das Unternehmen den IRE Berlin-Hamburg eigenwirtschaftlich. Das bedeutet, dass dieser Zug nicht von den Verkehrsverbünden bestellt wird und die Kosten des Betriebes mit den Einnahmen gedeckt werden müssen.

Vor der Betriebsaufnahme des IRE Berlin-Hamburg im Jahr 2014 wurden zudem organisatorische Abstimmungen mit den an der Strecke liegenden Verkehrsverbünden getroffen, da der IRE Berlin-Hamburg nicht in Konkurrenz zu verkehrsvertraglich bestellten Verkehren betrieben werden sollte.

Somit verabredeten die zuständigen Mitarbeiter bestimmte Einschränkungen für den Zu- und Ausstieg. Dazu gehörte, dass aufgrund der parallel bestellten verkehrsvertraglichen Leistungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg in Fahrtrichtung Hamburg kein Ausstieg in Rathenow möglich war.

Bahn hat sich Entscheidung nicht leicht gemacht

„Die Entscheidung, Rathenow nun wider aus dem Fahrplan des IRE Berlin-Hamburg zu nehmen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Leider stehen jedoch die Zahl der Ein- und Aussteiger in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu den Kosten“, macht ein Sprecher des Deutschen Bahn deutlich.

Wie hoch die Kosten für diesen zusätzlichen Halt sind, dazu hat sich die Bahn nicht geäußert. Auch auf die Frage, wie viele Fahrgäste den Halt genutzt haben, gab es keine Antwort. Elke Hitzigrath hat sich bereits persönlich an die Deutsche Bahn gewandt. „Man hatte mir erklärt, der Halt sei zu teuer und zu wenige hätten das Angebot genutzt“, so die Frau.

Sie wird künftig über Stendal oder Berlin nach Hamburg fahren müssen und damit etwa eine halbe Stunde zusätzliche Fahrzeit in Kauf nehmen. So günstig wie mit dem IRE kommen die Rathenower aber nicht mehr nach Hamburg. Die günstigste Verbindung kostet nun 35,90 Euro. Zuvor waren es 19,90 Euro für eine einfache Fahrt.

Von Christin Schmidt