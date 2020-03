ITB-Absage: Tourismusverband präsentiert sich auf alternativem Reise-Festival

Ribbeck/Berlin

Matthias Kühn, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Havelland, wollte auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin eigentlich die neuen Radfahrtkarten für die Region verteilen und kräftigt die Werbetrommel rühren. Doch daraus wird nichts. Die weltgrößte Tourismusmesse wurde wegen des Coronavirus abgesagt. „Was das für das Tourismusjahr 2020 bedeutet, wird sich zeigen“, sagt Matthias Kühn.

Für den Tourismuschef fast noch schwerwiegender ist neben dem Wegfall der ITB als Werbeplattform, dass bereits viele Gesprächstermine mit Vertretern der Branche, von Nachbarverbänden, Unternehmen, Städten und Organisationen vereinbart waren. Diese müssen nun auf anderem Wege geführt werden.

„Da die Brandenburghalle in diesem Jahr anders konzipiert war, wären wir nur am Wochenende gemeinsam mit Werder/ Havel und Schwielowsee an sogenannten Countern vertreten gewesen“, so Kühn. Einen klassischen Messestand, wie im Vorjahr hätte es also gar nicht gegeben.

Matthias Kühn Quelle: Ralf Stork

Der Schaden hält sich so womöglich in Grenzen. Denn anstatt auf der ITB, mit jährlich rund 400 000 Besuchern, präsentiert sich der Tourismusverband von Freitag bis Sonntag auf dem Berlin Travel Festival, das jährlich knapp 14 000 Menschen besuchen. „Wir hatten uns erstmals dazu entschieden, in diesem Jahr auch an dieser kleineren Messe teilzunehmen“, sagt Kühn. Das Travel-Festival setzt nach eigenen Angaben vor allem auf nachhaltige Reisekonzepte.

Das Havelland wird sich am Wochenende mit zwei regionalen Anbietern vor Ort präsentieren. Am Samstag soll auch Fontane mit auf der Festivalbühne stehen. „Das besondere an dieser Messe ist ein großer sogenannter Begegnungstisch, an dem man mit anderen Anbietern und den Besuchern ungezwungen ins Gespräch kommen kann.“

Bevor Matthias Kühn am Sonnabend dort selbst viele spontane Gespräche führen möchte, ist er am Freitag im Havelland unterwegs. „Wir bekommen Besuch von einer finnischen Delegation, die wegen der ITB angereist ist und werden ihr das Havelland zeigen“, erklärt Kühn. Sechs Stationen in vier Stunden. Der Zeitplan ist straff. Es soll unter anderem nach Semlin, Lehnin und Paretz gehen. „Das Institut für Kunst und Kultur in Lehnin hat ein tolles Projekt in der Pipeline und in Paretz werden wir das Schloss und die Dorfkirche besuchen“, sagt Kühn. Unterm Strich soll es vor allem darum gehen, von einander zu lernen.

Trotz Absage der ITB schaut Matthias Kühn positiv auf das Jahr 2020. „Das letzte Jahr war ganz gut, wir konnten unsere Besucherzahlen wieder steigern, daher bin ich zuversichtlich.“ Das Interesse an der Reiseregion Havelland scheint ungebrochen. So musste der Tourismusverband gerade erst die Karten für den Fontane-Radweg und den für regionale Produkte nachdrucken lassen.

Ein besonderes Projekt ist für April geplant. „Gemeinsam mit Potsdam werden wir die Tourismushelden ins Leben rufen, eine dreiteilige Workshopreihe für Akteure, die eine Idee haben, aber Unterstützung und Austausch bei der weiteren Umsetzung suchen“, so Kühn.

Von Danilo Hafer