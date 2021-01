Havelland

Gymnasium oder Oberschule, Gesamtschule oder Oberstufenzentrum – die Schüler im Havelland haben eine große Auswahl. Für mehr als 1000 Schüler endet im Sommer die Grundschulzeit. Die weiterführenden Schulen stellen sich jetzt vor.

Zur Galerie 18 Schulen zwischen Falkensee und Premnitz vorgestellt.

Gab es in den vergangenen Jahren viele Tage der offenen Tür, so findet die Vorstellung in diesem Jahr digital statt. MAZ gibt einen Überblick über alle weiterführenden Schulen, die im Ost- und im Westhavelland besucht werden können.

Von MAZonline