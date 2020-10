Immer mehr Corona-Fälle im Landkreis Havelland

Havelland

Die Covid-Kurve steigt weiter an. Am Donnerstag waren Stand 8.30 Uhr laut Mitteilung des Landkreises Havelland 366 Personen gemeldet, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Dem stehen 280 Genesene gegenüber und weiterhin sechs Todesfälle.

Das bedeutet, dass derzeit 80 Personen im Kreis an Covid 19 erkrankt sind. Eine Grundlage dafür, ob im Kreis weitere Schutzmaßnahmen angeordnet werden, ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt bei 32,5. Noch 2,5 Punkte mehr – und im Havelland wäre die erste kritische Marke erreicht.

Das ist dann neu

Gemäß der Verordnung des Landes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in weiteren Räumen Pflicht. Zum Beispiel in Gaststätten – Gäste können am Tisch die Maske absetzen. Ebenso muss das Personal mit Gästekontakt den Schutz tragen. Ebenso gilt das in Büro- und Verwaltungsgebäuden für die Beschäftigten sowie Besucherinnen und Besucher, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht sicher eingehalten werden kann,

Eine weitere Einschränkung betrifft Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen. Bei öffentlichen Freiluft-Veranstaltungen dürfen nicht mehr als 250 Personen anwesend sein, in geschlossenen Räumen nicht mehr als 150. Private Zusammenkünfte in Privaträumen werden auf 15 Personen beschränkt, in angemieteten Räumen auf 25.

Veröffentlichung im Amtsblatt

Das bestätigte die Kreisverwaltung am Donnerstag auf Anfrage. Der Landkreis Havelland hat für diesen Fall eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die bei Überschreiten des Wertes im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht würde.

Das entsprechende Amtsblatt könnte dann in den Bürgerservicebüros der Kreisverwaltung in Falkensee, Nauen und Rathenow sowie auf der Internetseite des Landkreises eingesehen werden, lässt Kreissprecher Norman Giese wissen. Ebenso würden die regionalen Medien über die Allgemeinverfügung informiert.

Klinik ist vorbereitet

Ob der Wert erreicht ist, kann man jederzeit unter www.havelland.de/coronavirus nachvollziehen. Auch die Havelland Kliniken wappnen sich. Zu dem Unternehmen in der Hand des Landkreises gehören zwei Krankenhaus-Standorte, sowie Pflegeeinrichtungen. „Angesichts der Sachlage sind wir gerade dabei, noch einmal alle geltenden Regelungen und gegebenenfalls. erforderliche Verschärfungen für unsere Unternehmungen abzustimmen“, sagt Kliniksprecherin Babette Dietrich.

Sollte der Wert schon am Freitag überschritten werden könnte das Auswirkungen auf zahlreiche Großveranstaltungen haben, die in der Region stattfinden – unter anderem das Weinfest Rathenow. Falls die verschärften Regeln greife, werden sie nach zehn Tagen erneut auf den Prüfstand gestellt.

Von Joachim Wilisch