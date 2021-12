Impfen im Havelland: Die Schwachen bleiben zurück

Havelland

Fast hat es den Anschein, als ob es bei der Covid-Impfkampagne ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagen die Landtagsabgeordnete, Katja Poschmann, und der Fraktionsvorsitzende der Landtags-SPD, Dietmar Keller. Von 127 000 Impfungen innerhalb einer Woche sprechen beide.

Der Rathenower Allgemeinmediziner Hanjo Pohle sieht es anders. „Wir haben keine vernünftige Impfstruktur“, sagt er. Befragt vom Bundestagsabgeordneten Christian Görke und der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (beide Die Linke) sagt Pohl, wo es seiner Ansicht nach hakt.

Gut aber unbeliebt

„Ich habe für die laufende Woche 96 Dosen Biontech angefordert und nur zwölf bekommen.“Zwar bekommt Pohle auch den Impfstoff von Moderna. Aber der ist unbeliebt, weil über Monate etwas anderes vermittelt wurde.

Hanjo Pohle bei einem Impftermin in der Volkssolidarität Rathenow. Quelle: Geske

Es gebe zu wenig Struktur bei der Impfreihenfolge. „Wir brauchen eine Vorgabe, wonach bestimmte Gruppen jeweils zuerst dran sind“, sagt Pohle. Zuerst müssen ältere Patienten und solche mit Vorerkrankungen ihre Impfung bekommen.

Da diese zumeist den vollen Impfschutz haben, sind sie mit der Booster-Impfung dran. Nach und nach sollen dann, so Pohles Vorstellung, jüngere Jahrgänge folgen – ähnlich wie zum Start der Impfungen im Januar.

Kaum einzuhalten

Die Reihenfolge, die Pohle bevorzugt, ist kaum noch einzuhalten. Denn die Bundesregierung, allen voran der ehemalige Gesundheitsminister, Jens Spahn, und sein Nachfolger im Amt, Karl Lauterbach, haben die Booster-Impfung für jedermann empfohlen – und zwar so schnell wie möglich. Die Folge, so Pohle: „Wer schnell ist und Kraft hat, um sich längere Zeit anzustellen, bekommt die Impfung zuerst. Das Nachsehen haben dann oft Senioren.“

Lange Warteschlange bei der Impfaktion der Kreisverwaltung. Quelle: Markus Kniebeler

Zudem sollte, wenn schon die Impfung mit der absoluten Priorität versehen wird, genügend Impfstoff zur Verfügung stehen. Pohle impft täglich zwischen 9 und 11 Uhr. Das machen nicht alle seine Kolleginnen und Kollegen so.

Nicht schließen

Christian Görke verwies deshalb darauf, dass nun wieder Impfzen-tren benötigt werden. „Man hätte die im Sommer nicht schließen dürfen.“ Es habe eine gute Impfinfrastruktur gegeben. Nun werden viele neue kleine Impfstellen neu aufgemacht.

Jede Dosis nur einmal

Aber hier sind die Termine ebenso schnell vergeben, wie beim Arzt – wenn er für die Impfung Termine vergibt. Hanjo Pohle warnt aber: „Jede Impfstoffdosis kann auch nur einmal verbraucht werden. Es bringt nichts, überall Impfstellen und Impfzentren zu errichten – am Ende bekommen alle weniger Impfstoff und niemand kann ausreichend Termine vergeben.“

Pohle ist sich sicher, dass die Mediziner, allen voran die Hausärzte, die Impfkampagne bewältigen können. Erstens, weil man dann eine gewisse Reihenfolge einhalten kann und außerdem, weil der Arzt einschätzen kann, welche Impfung wirklich für den Patienten gut ist.

Andrea Johlige MdL und Christian Görke MdB. Quelle: Uwe Hoffmann

Die katastrophale Informationspolitik habe dem Impfstoff Moderna einen schlechten Ruf verpasst, den dieser überhaupt nicht verdient. Was die Impfzentren betrifft, so erläutert Pohle: „Es ist ja gut, wenn man Strukturen aufbauen will – aber das braucht Zeit. Wir wissen doch, wie viele Wochen es gedauert hat, bis in Rathenow und Falkensee die Impfzentren offen standen. Den Ärzten hat das aber nicht geholfen.“

Vielen fehlt die Grundimmunisation

Ein Thema, das durch die neue Covid-Variante weit in den Hintergrund rückt, ist der Umstand, dass vielen in der Region die gesamte Grundimmunisation – also die erste und die zweite Impfung – fehlt.

Pohle ist überzeugt, dass die neue Virusmutation für Ungeimpfte besonders gefährlich und ansteckend ist. „Darum dürfen wir nicht die aus den Augen verlieren, die nun endlich die Grundimmunisation wollen.“

Hanjo Pohle mit aufgezogenen Spritzen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gerade diese Personengruppe hat es schwer. Eine Rathenowerin bemüht sich seit Wochen um einen Termin für eine Erstimpfung. „Man wird bis Februar vertröstet und beim Rathenower Impfzentrum sind die Termine immer in einer halben Stunde vergeben.“

Neue Wege

Wie man die Terminvergabe bei Impfungen regeln kann, darüber denkt auch die SPD-Landtagsfraktion nach, sagt Katja Poschmann, die zusammen mit dem Vorsitzenden der Fraktion, Daniel Keller, am Donnerstag in der Region unterwegs war. „Es wäre vielleicht nicht so verkehrt, wenn man wieder eine zentrale Nummer einrichten würde, an die man sich wendet, um einen Termin zu bekommen“, so Keller.

Daniel Keller ist Chef der Landtags-SPD. Quelle: Julius Frick

Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land hat an diesem Wochenende einen ersten Impftermin in der Gemeinde. Aber auch hier ist das Interesse größer, als die Impfstoffmenge. Deshalb appellierte der Bürgermeister an die Landtagsabgeordneten, für Impfstoffnachschub zu sorgen. „Das muss funktionieren. Dietmar Keller versprach, das anzusprechen. „Wir sollten aus der Vergangenheit gelernt haben.“

In die Ausschüsse

Christian Görke und Andrea Johlige wollen das Thema nun noch einmal in den Gesundheitsausschuss des Bundestages und des brandenburgischen Landtages trage. „Es muss noch einmal nachjustiert werden, sagt Andrea Johlige. „Wenn das Impfen bei Hausärzten gut läuft, müssen sie auch entsprechend ausgestattet sein.“

Von Joachim Wilisch