Es herrscht kaum Betrieb in der Stadthalle Falkensee und im Ladenlokal in der Berliner Straße in Rathenow. Hier sind die Impfstellen des Landkreises. Nachdem das Nauener Angebot seit vier Wochen vom Netz ist, schließen demnächst die anderewn Impfstellen im Havelland.