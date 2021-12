Impftage im Milower Land

Milower Land

Die Ärztinnen Frau Dr. med. Rantzsch und Frau Wagner und ihr Team bieten mit Unterstützung der Gemeinde Milower Land zwei Impftage für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Milower Land an.

Boosterimpfung, Erst- und Zweitimpfungen

Der erste Impftermin fand am 11. Dezember 2021 in der Turnhalle der Grundschule Milow statt. Es ist gelungen, 296 Boosterimpfung aber auch Erst- und Zweitimpfungen zu verabreichen. „Für die großartige Unterstützung an diesem Tag bin ich allen Beteiligten sehr dankbar“, so Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde.

Der zweite Termin findet am Sonnabend, 8. Januar 2022, im Vereinshaus des BCV in Großwudicke, Am Bahnhof 1, ab 9.30 Uhr, statt. Alle interessierten Personen werden gebeten, sich entsprechend der Witterung zu kleiden, da es zu längeren Wartezeiten vor dem Gebäude kommen kann. An diesem Impftag stehen Moderna und BioNTech zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung erfolgt nicht, die Impfreihenfolge richtet sich nach dem Erscheinen und endet mit dem Aufbrauchen des Impfstoffes.

Bitte beachten

Um einen geordneten und zügigen Ablauf gewährleisten zu können, bittet die Gemeinde Folgendes zu beachten:

Für die Boosterimpfung müssen seit Ihrer letzten Impfung mindestens 3 Monate vergangen sein. Sollten Sie einmalig mit Johnson Johnson geimpft worden sein, müssen mindestens 4 Wochen vergangen sein.

Bei Kindern ab 12 Jahren und minderjährigen Jugendlichen muss eine sorgeberechtigte Person zugegen sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bitte bringen Sie einen Kugelschreiber, die Krankenversichertenkarte, ein Ausweisdokument und Ihren Impfausweis mit.

Bitte laden Sie die Einwilligungserklärung und den Aufklärungs-bogen von impfen.milow.de herunter und bringen diese ausgefüllt mit.

Bürgermeister dankt alle Beteiligten

Bürgermeister Felix Menzel möchte sich an dieser Stelle bei Frau. Dr. Rantzsch, Frau Wagner und ihrem Team sowie den beteiligten Helferinnen und Helfern sowie den Feuerwehren bedanken: „Ohne sie hätten wir Ihnen dieses Angebot nicht unterbreiten könnten. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien besinnliche Festtage und für das Jahr 2022 viel Erfolg, Zuversicht und Gesundheit.“

Von MAZonline