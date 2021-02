Impfzentrum Havelland: Einrichtung in Sporthalle favorisiert

Falkensee

Über eine Woche ist die Begehung der Falkenseer Stadthalle zur dortigen Einrichtung des Impfzentrums mit Vertretern des Landkreises, der Stadt Falkensee, des DRK als zukünftigem Betreiber des Impfzentrums sowie Vertretern des Landes inzwischen her. Zeitnah sollte anschließend die Entscheidung darüber getroffen werden, welche Räumlichkeiten der Stadthalle für die Einrichtung des Impfzentrums tatsächlich genutzt werden sollen, hieß es anschließend. Nach MAZ-Informationen wurde bereits zu diesem Zeitpunkt die Sporthalle unter dem Dach der Stadthalle favorisiert. Vor wenigen Tagen nahmen Mitarbeiter eines Messebauunternehmens, welches das Impfzentrum einrichten soll, erste Abmessungen in eben dieser Sporthalle vor.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landkreis wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Erst am Donnerstagnachmittag (18. Februar) bestätigte Kreissprecher Norman Giese nach mehrmaliger MAZ-Nachfrage schließlich, dass der Kreis tatsächlich die Einrichtung des Impfzentrums in der Sporthalle favorisiere. Gleichzeitig wies Giese darauf hin, dass der Landkreis jedoch noch auf die Entscheidung des Landes Brandenburg wartet, das dies bestätigte. Wie bereits berichtet, drängt der Kreis überdies gegenüber dem Land darauf, aufgrund der Flächenausdehnung des Havellands weitere Standorte für Impfzentren wie beispielsweise in Rathenow einzuplanen.

Welche Alternativen für die aktuellen Nutzer der Falkenseer Stadthalle nach Einrichtung des Impfzentrums zur Verfügung stehen, ist derzeit in Klärung.

Von Nadine Bieneck