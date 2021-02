Impfzentrum im Havelland: Ministerium mischt sich in Standortdiskussion nicht ein

Havelland

Die Standortentscheidung des Landkreises für das Impfzentrum im Havelland schlägt weiter hohe Wellen. Nun äußert sich auch das Brandenburgische Gesundheitsministerium dazu. „Das Ministerium mischt sich in die Auswahl des Standortes nicht ein“, erklärt Pressesprecher Gabriel Hesse klipp und klar. Dies sei alleinige Sache des Landkreises. Einzig organisatorische Faktoren, wie z.B. Erreichbarkeit, Infrastruktur und Logistik rund um das Zentrum würden vom Ministerium vorgegeben.

„Wir stehen noch ganz am Anfang der Impfstrategie“

„Das Havelland ist tatsächlich ein sehr großer Landkreis“, räumt der Pressesprecher ein und weist darauf hin, dass die Ergänzung mit mobilen Lösungen in solchen Fällen eine mögliche Option sei. Grundsätzlich, so Hesse, befinde man sich jedoch noch in der Anfangsphase der Impfstrategie. „Wir haben jetzt die eingangs geplanten ersten elf Impfzentren am Netz. Das ist ein Meilenstein, über den wir sehr froh sind“, so der Pressesprecher. Diesem ersten Meilenstein sollen weitere folgen. „Wir gehen jetzt den nächsten Schritt“, so Hesse. Das Ende der Fahnenstange sei lange nicht erreicht, „wir stehen noch ganz am Anfang der Impfstrategie“. Immer unter der Voraussetzung, dass genügend Serum zur Verfügung steht, sollen die Impfkapazitäten sukzessive weiter ausgefahren werden. Ziel sei es schlussendlich, im Verlauf der Impfstrategie „die breite Bevölkerung bei den Hausärzten zu impfen“, sagt Hesse und weist darauf hin, dass dies insbesondere auch in Flächenlandkreisen die aktuelle Kritik an der Standortauswahl entzerren würde. Bis es jedoch soweit sei, müssten Strukturen geschaffen werden, „mit denen möglichst viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden können. Leider stehen momentan dafür noch nicht so viele Impfstoffe zur Verfügung“. Das Gesundheitsministerium wisse jedoch, dass „die Erwartungen und die Impfbereitschaft in der Bevölkerung enorm groß sind“. Hesse betont daher auch ausdrücklich: „Niemand braucht Angst haben, dass er vergessen wird.“

Klar sei, dass alle Regionen in Brandenburg Interesse an der Versorgung durch ein solches Zentrum haben. Aus diesem Grund sei beim Impfgipfel des Landes am 14. Januar auch die Einrichtung weiterer Impfzentren, unter anderem im Havelland, beschlossen worden. Die ersten Impfungen im Land waren Ende Dezember erfolgt. Im Havelland wurde das Serum erstmals am 28. Dezember im Nauener Seniorenpflegezentrum der Havelland Kliniken verabreicht. Seit Wochen bereits seien im gesamten Land Brandenburg insgesamt 33 mobile Impfteams unterwegs, „auch im Havelland“, so Hesse. Sie versorgen momentan ausnahmslos die Bewohner der insgesamt 341 Pflegeheime im Land mit Impfungen. „In der aktuellen Phase der Impfstrategie geht es vor allem darum, genau diese Menschen zu schützen, die zur Gruppe der höchsten Priorität zählen. Das sind ohne Frage auch die Pflegeheimbewohner.“ 65 Prozent von ihnen hätten inzwischen eine Impfung erhalten (Stand: Dienstag, 9. Februar). „In 238 Pflegeheimen wurden bereits Erstimpfungen durchgeführt“, berichtet Hesse.

Impfkapazitäten sollen weiter ausgebaut werden

Die mobilen Impfteams könnten im Verlauf der Impfstrategie später auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen. „Die Impfkapazitäten werden weiter ausgebaut“, bemüht sich Gabriel Hesse die Ängste der Bürger insbesondere in Flächenlandkreisen wie dem Havelland zu entkräften. In Frage komme hier möglicherweise auch die Einbeziehung der Havelland Kliniken mit ihren Häusern in Nauen und Rathenow als Impfstandort. Gleichzeitig wird Hesse jedoch nicht müde, zu betonen: „Es geht nur Schritt für Schritt.“ Erst einmal gehe es jetzt darum, das geplante Impfzentrum im Kreis zu errichten. Dass das Havelland mit seinem Standort in Falkensee vorgesehen sei, sei „eine gute Nachricht“. Mit den Zentren in Brandenburg/Havel, Oranienburg oder auch Potsdam verweist Hesse zudem auf weitere Impfzentren, die mit dem Auto gut erreichbar seien. „Klar ist aber auch, dass es langfristig noch weitere Lösungen und Angebote geben wird.“

Standortbegehung in Falkensee – im Land bislang 110 000 durchgeführte Impfungen

Nach MAZ-Informationen findet am heutigen Mittwochvormittag in Falkensee eine Begehung des geplanten Standorts in der Stadthalle mit Vertretern des Gesundheitsministeriums statt, um die Details zur Errichtung des Impfzentrums direkt vor Ort zu besprechen.

Bis zum Dienstag sind im Land Brandenburg laut Hesse insgesamt 110.000 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt worden. „Das zeigt, dass wir das Impfen in Brandenburg mit hohem Tempo vorantreiben.“ Dabei ausgebremst werde man gegenwärtig durch den Mangel an Impfstoff.

FDP-Kreistagsfraktion kritisiert holprigen Impfstart und hat viele Fragen an die Kreisverwaltung

Unterdessen wandte sich aufgrund der aktuellen Diskussion nun auch die FDP Kreistagsfraktion mit einer Anfrage an die Kreisverwaltung. Der holprige Impfstart in Brandenburg sei nach Auffassung der Fraktion inakzeptabel, wie deren Fraktionsvorsitzender Sascha Piur erklärte. „Die ursprünglichen Pläne des Landes, in einem Flächenlandkreis wie dem Havelland überhaupt kein Impfzentrum vorzusehen, sind eine absolute Fehlleistung. Die hierdurch verlorene Zeit muss durch konzertiertes Handeln aller Verwaltungsebenen aufgeholt werden“, mahnte er.

Die Entscheidung, ein Impfzentrum in Falkensee einzurichten, sei nach Auffassung der FDP ein Schritt in die richtige Richtung. „Lösungen für die Fläche des Landkreises müssen aber ebenso geschaffen werden“, fordert auch er. „Innerhalb des Landkreises müssen alle Menschen gleichermaßen und in zumutbarer Entfernung Zugang zu Impfmöglichkeiten haben. Die Schaffung der Voraussetzungen hierfür muss auch im Westhavelland und in Nauen oberste Priorität haben“, so Müller.

Von Nadine Bieneck