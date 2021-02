Der Vorschlag der Kreisverwaltung, das Impfzentrum Havelland in Falkensee anzusiedeln, stößt im Westhavelland auf heftigen Widerstand. Wie berichtet, will der Landkreis das Impfzentrum in Falkensee aufbauen, weil er dort die besten Vor-aussetzungen sieht.