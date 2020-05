In Bahnitz fragen Künstler nach der Idylle und einer heilen Welt

Bahnitz

Die Frage beschäftigt die Künstler, die in dem Dorf Bahnitz (Gemeinde Milower Land) leben, schon seit Sommer 2019, als noch niemand die Corona-Viren kannte. Gibt es die „heile Welt“ und „Idylle“ tatsächlich? Der Kunstverein Bahnitz klärt das soeben.

Zur Galerie In Bahnitz haben sich Künstler aus der Region und internationale Künstler dem Thema „Heile Welt“ und „Idylle“ genähert. Begonnen haben sie damit 2019, als von Corona noch nicht die Rede war. Nun hat das Thema einen besonderen Reiz.

Bodo Rau ist der künstlerische Leiter des Vereins, der auch eine Kunsthalle in Bahnitz betreibt, in der es immer wieder Aufmerksamkeit erregende Ausstellungen und Kunstaktionen gab. Nun also die Frage nach Idylle und Heiler Welt. „Wie auch jeder Mensch unterschiedliche Vorstellungen von einer „heilen Welt“ hat, so unterscheiden sich auch diese Werke der bildenden Kunst – nicht nur in ihrer Technik, ihrem Stilmittel, sondern auch in der kreativen Herangehensweise an das Thema“, sagt Bodo Rau.

In der Kunsthalle Bahnitz werden seit zehn Jahren Ausstellungen zeitgenössischer Kunst organisiert Quelle: Uwe Hoffmann

In Bahnitz haben Künstler gerade auch während der Corona-Pandemie kreativ gearbeitet. Jörg Sasse hat sein Atelier in Bahnitz. Schon in den 1990er Jahren hat er Fotos und Dias aus Nachlässen aufgekauft. Aus diesen mehreren hunderttausend Fotos hat er 17 ausgewählt und am PC bearbeitet. „Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, geprägt auch von Brüchen. Die Kunstwerke, die wir nun zeigen werden, sind ein Stück Reflexion dessen“, so Jörg Sasse.

Unterschiedliche Wahrnehmung

In der Pandemiezeit gibt es keine Pause für die Künstler. Die Kulturstiftung Havelland hat das aufgenommen. Bruno Kämmerling, Geschäftsführer der Stiftung weiß: „Während der Corona-Beschränkungen wurde Kunst auch verstärkt in Online-Medien gezeigt. Der Unterschied zur Wahrnehmung der Kunstwerke vor Ort ist ganz groß und ganz wichtig. Kunst ist nicht eins zu eins auf den Bildschirm übersetzbar. Das genaue Hinschauen lohnt sich.“ Das ergebe eine ganz andere Wahrnehmung.

Die Kulturstiftung wird auch das Projekt „Idylle/HeileWelt“ unterstützen. „Zur Auseinandersetzung mit Kunst gehören Kommunikation und der Austausch“, ergänzt Kämmerling. Das sei nun wieder möglich.

Jörg Sasse, Fotokünstler aus Bahnitz. Quelle: Uwe Hoffmann

Neben Sasse haben weitere Künstler, die in Bahnitz ein Atelier haben, an dem Projekt gearbeitet. Sabrina Jung mit ihren bearbeiteten Fotos zum Thema Geschlechtsidentität und Christa Biederbick mit ihren lebensgroßen Plastiken. Weitere Künstler kommen aus Berlin. Dazu Ulrike Hohgrebe aus Neuwerder bei Stölln, Gerhard Martini aus Düsseldorf, der Videokünstler Peter Land aus Dänemark, Greta Alfaro und Amparo Garrido aus Spanien und Uwe Rachow – er lebt in Portugal.

Der Weg zur Antwort

In den Kunstwerken findet Bodo Rau den Weg zur Antwort nach Heiler Welt und Idylle: „Das Projekt nähert sich dem Begriff von Idylle an. Die Idylle verweist auf ein Ideal, das zugleich die Utopie eines besseren Lebens darstellt.“ Besonders in der Kunst gebe es Entwürfe und Darstellungen einer idealisierten und schönen Welt.

Hinterfragte Vorstellungen

Rau weiter: „Die Ausstellung, in der die Werke zu sehen sein werden, hinterfragt Lebensvorstellungen und Wünsche und spürt den Erscheinungsformen von Idyllen und ihren Widersprüchen in der zeitgenössischen Kunst nach und will diese sichtbar machen.“ Die Künstler haben Videoinstallationen, Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Skulpturen vorbereitet.

Seit zehn Jahren

Seit dem Jahr 2010 organisierte der Kunstverein Bahnitz 14 Kunstprojekte, darunter eine große Ausstellung im Jahr. „Dank der finanziellen Förderung durch Landkreis Havelland und die Kulturstiftung Havelland kann den teilnehmenden Künstlern seit zwei Jahren auch ein Ausstellungshonorar gezahlt werden. Ebenso fördern das Landes-Kulturministerium sowie erstmals die Stiftung Kunstfonds in Bonn das Künstler-Projekt.

„Dies ist nicht selbstverständlich“, sagt Jörg Sasse. „Vielen bildenden Künstlern wird für Ausstellungen oft nur der logistische Aufwand erstattet“, ergänzt Jörg Sasse.

Mitten im Dorf Heile Welt und Idylle – die Kunstschau ist ab dem Pfingstwochenende bis zum 30. August, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Nach Vereinbarung unter Telefon 0152/053 222 17, sind auch andere Besichtigungstermine möglich. Der Eintritt ist frei. Im Sommer 2019 stellte der Kunstverein Bahnitz das Kunstprojekt „Frauen in der Wendezeit“ vor und provozierte damit Erinnerungen sowie eine intensive Diskussion. Einen Einstieg in das Thema bot damals auch die Ausstellung „Über Grenzen“. Zudem lud der Verein das Dorf dazu ein, sich bei einem Filmabend mit der Zeit der Wende zu befassen. Zum Tag des offenen Ateliers ist Bahnitz mit der Kunsthalle ebenfalls ein beliebtes Ziel. Die Aktion musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden und findet im Herbst statt.

Die Projektschau ist – nach der am 12. Mai im Rathenower Kulturzentrum eröffneten Ausstellung „Szenen“ mit Bildern von Jordis Hammer – die zweite Kunstausstellung nach rund neun Wochen Abstinenz. Heile Welt und Idylle haben durch Corona noch einmal einen besonderen Stellenwert, den man in Bahnitz erforschen kann.

Jörg Sasse aus Bahnitz hat 17 ausgewählte und bearbeitete Fotos unbekannter Amateure zusammengestellt. Gesammelt hat er tausende Fotos. Quelle: Uwe Hoffmann

Eigentlich wollten die Künstler ihre Werke bereits Anfang Mai zeigen. Nun ist der Start am Pfingstwochenende in der Kunsthalle Bahnitz, Dorfstraße 1 in Bahnitz. Am Pfingstsamstag sind einige der Künstler um 11 Uhr dabei – der Rahmen wird, wegen Corona, mit Absicht klein gehalten.

Von Uwe Hoffmann