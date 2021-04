Infektionszahlen im Havelland zeigen wohl nicht die reale Lage

Havelland

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen im Havelland ist wieder etwas gestiegen. 49 binnen 24 Stunden meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium am Donnerstag – Stand: Donnerstag, 8. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt aber angesichts der niedrigen Zahlen der zurückliegenden Tage trotzdem weiter. Er rutscht immer näher an die wichtige 100er-Grenze heran und beträgt momentan 104,91. Sollte er an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter diese Schwelle fallen, könnte der Landkreis die härteren Beschränkungen des Alltags wieder aufheben, so wie es der Kreis Potsdam-Mittelmark plant.

Doch das brandenburgische Gesundheitsministerium mahnt angesichts der aktuellen Zahlen und deren Interpretation zur Vorsicht: „Derzeit gehen wir davon aus, dass es sich noch um die Nachwirkungen der Osterpause handelt, in der die Menschen ihren Arzt nicht aufgesucht haben und auch weniger getestet wurde“, heißt es auf eine MAZ-Anfrage.

Landkreis hat die Entscheidungshoheit

Die Hoheit über eine Zurücknahme der Beschränkungen liege laut Ministerium aber eindeutig bei der Landkreisverwaltung: „Die Entscheidung obliegt dem Landkreis, der sowohl Verschärfung als auch Rücknahme bekanntgeben muss. Nach Eindämmungsverordnung kann der Landkreis 14 Tage nach Bekanntgabe einer Verschärfung die Maßnahmen lockern, wenn die Inzidenz zuvor mindestens drei Tage lang unter 100 lag.“

Die Zahl der Neuinfizierten sank über die Osterfeiertage und auch danach tatsächlich rapide. Wurden am Freitag, 2. April, noch 43 Fälle gemeldet und am Sonnabend, 3. April, 55, so waren es am Sonntag, 4. April, nur noch neun, am Montag, 5. April, sechs , am Dienstag, 6. April, vier und am Mittwoch, 7. April, fünf Neuinfektionen.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5113 Havelländer mit dem Corona-Virus angesteckt. 165 starben in der Zeit.

Weniger Fälle im gesamten Land

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 551 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 90 993 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 8. April 2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 529 Personen wegen einer solchen Erkrankung in brandenburgischen Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 131 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 112 beatmet werden. Im Land gelten laut LAVG-Berechnungen 81 589 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 598 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6 047 (minus 61).

Von Andreas Fröhlich