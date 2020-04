Havelland

Nachdem die Rate der Corona-Infizierten im Landkreis Havelland nun bereits seit einer Woche nur noch langsam steigt, könnte man das als Trend bezeichnen. Am Freitag um 10 Uhr waren 137 Corona-Fälle gemeldet, das ist ein Infizierter mehr, als am Vortag.

Das Gesundheitsministerium des Landes teilt außerdem mit, dass ein weiterer Corona-Patient verstorben ist, insgesamt sind es im Havelland nun fünf.

In den Havelland Kliniken ist die Versorgungslage von Corona-Patienten stabil. Das teilt die Klinik in einem Wochen-Bulletin mit. Aktuell werden in den Krankenhäusern in Rathenow und Nauen sechs Fälle behandelt.

Die beiden Klinikstandorte hatten in den vergangenen Wochen zwei Ziele: Zusätzliche Überwachungs- und Beatmungskapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten geschaffen und gleichzeitig die Verringerung des Infektionsrisikos für alle im Haus befindlichen Patienten und Mitarbeiter.

„Wir haben getrennte Versorgungsbereiche für infektiöse und nicht-infektiöse Patienten geschaffen“, sagt dazu Silke Monte von den Havelland-Kliniken. Es gebe den sogenannten weißen Bereich, in dem alle nicht-infektiösen Patienten, die sich in stationärer Behandlung befinden, untergebracht sind. Außerdem wurde ein grauer Isolationsbereich eingerichtet. Hier werden in Einzelisolation Verdachtsfälle versorgt, bis das Ergebnis des durchgeführten Abstrichtests vorliegt. Im sogenannten schwarzen Bereich werden Patienten behandelt, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Alle Mitarbeiter, die in den Bereichen schwarz und grau eingesetzt sind, werden – so Monte – ab sofort wöchentlich getestet. Dies ermögliche der Klinikleitung umgehend zu reagieren und die weitere Ausbreitung des Virus schnellstmöglich zu unterbinden.

Ärzte und Pflegekräfte, die eng am Patienten arbeiten, werden mit professioneller Schutzausrüstung ausgestattet. Ergänzend werden sämtliche Mitarbeitenden in den Klinikstandorten und den Seniorenpflegezentren der Unternehmensgruppe ab der nächsten Woche mit einer Behelfsmaske arbeiten, um die unvermeidliche „Tröpfchenverteilung“, die im Arbeitsalltag beim Sprechen, Niesen und Husten entsteht, zu reduzieren. „Nicht zuletzt dank zahlreicher Spenden von Privatpersonen wird es außerdem möglich sein, auch ambulante Patienten und zugelassene Besucher für den Klinikaufenthalt mit selbstgenähten Behelfsmasken auszustatten“, so Silke Monte..

Der Geschäftsführer der Kliniken, Jörg Grigoleit, zieht Wochenbilanz: „Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Lage im Landkreis und damit auch in unseren Einrichtungen, bisher so überschaubar gestaltet.“ Dies habe es den Mitarbeitern ermöglicht, sich gut auf die drastische Veränderung im Betrieb der Kliniken und der Pflegeheime einzustellen.

