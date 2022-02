Infoabend für Havelländer Unternehmen: Von Energiebericht bis Kompensation

Falkensee

Die im September vergangenen Jahres in Falkensee gegründete „Taskforce Klimaschutz“ lädt zu ihrem nächsten öffentlichen Termin. Dieser ist am 3. März von 19 bis 21.30 Uhr geplant und findet online statt. Der Infoabend soll sich rund um das Thema „Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Wettbewerbsvorteil“ drehen, teilt Anne von Fircks, Fraktionsvorsitzende der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung von B90/Grüne & Jugendbündnis, mit.

Viele Fragen – von gesetzlichen Anforderungen bis hin zur Nachhaltigkeit aus Marketingsicht

Denn viel gibt es zu bereden: Neue gesetzliche Anforderungen würden bei Unternehmen viele Fragen aufwerfen: Was bedeutet der Green Deal der Europäischen Union für die Unternehmen? Wie können Energieberichte helfen, die Stromkosten zu senken? Wie kann eine CO2-Bilanz für eine Firma erstellt werden? Welche Förderprogramme gibt es aktuell? Ist für Firmen ein Nachhaltigkeitsbericht sinnvoll und wie kann das Thema Nachhaltigkeit Unternehmer beim Marketing unterstützen? Welche Arten der Kompensation gibt es und kommen diese für individuelle Unternehmen in Frage?

All diese Fragen und noch mehr will die „Taskforce Klimaschutz“ für interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere jedoch Unternehmerinnen und Unternehmer beantworten. Dafür eingeladen wurden gleich mehrere Fachreferenten, welche die Themen Nachhaltigkeitsberichte, Energieberichte, Förderprogramme und Kompensation sowie praktische Beispiele nicht nur vorstellen, sondern auch dazu eingehende Fragen beantworten. Zum Thema Nachhaltigkeitsberichte wird Herbert Haberl als zertifizierter Nachhaltigkeitsberater sprechen. Holk Schubert, Standortleiter des BFE Instituts für Energie und Umwelt in Berlin, wird zum Bereich Energieberichte und Audits sowie Förderprogramme referieren, Michael Kroehnert, Geschäftsführer der Climate Company, zum Thema Kompensation sprechen. Die Veranstaltung, die als Zoom-Videokonferenz durchgeführt wird, richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitarbeitende von Unternehmen im Havelland. Weitere Informationen sowie auch Anmeldungen sind über die Website der Taskforce unter klimaschutz-havelland.de möglich.

Die „Taskforce Klimaschutz“ hat sich vor einem knappen halben Jahr in Falkensee gegründet (MAZ berichtete). Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern aus Falkensee und aus dem Havelland, die sich ehrenamtlich für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Bei ihrer Gründungsveranstaltung im September 2021 hatte ein gutes Dutzend Teilnehmer bereits jede Menge Ideen und Vorschläge zusammengetragen, derer sich die Taskforce zukünftig annehmen will. Geplant sei unter anderem neben der Begleitung und Kontrolle der Klimaschutzkonzepte in der Stadt Falkensee und auch im Landkreis zudem ein „Runder Tisch“ in der Gartenstadt, hieß es. „Überparteilich besetzt, auch mit Vertretern der Stadt“, so von Fircks. Bei den ebenfalls geplanten Informationsveranstaltungen mit Unternehmern, Bauleuten oder Energieberatern macht die Taskforce nun mit ihrem Infoabend am 3. März den ersten Schritt.

Mehr Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung sind möglich unter: klimaschutz-havelland.de.

Von Nadine Bieneck