Innovationsbündnis Havelland – was es eigentlich will

Zusammen mit Sabine Kosakow-Kutscher vom Landkreis Havelland führt Ulrich Koltzer von der Breuninger Stiftung das Innovationsbündnis Havelland seit zwei Jahren. Welche Fortschritte gemacht wurden und was der neu gegründete Verein zum Wohle des Havellands noch alles vorhat, diese Bilanz zieht er im MAZ-Gespräch.

Seit drei Jahren besteht das Innovationsbündnis Havelland - für jemanden, der davon zum ersten Mal liest, beschreiben sie kurz, warum es den Zusammenschluss überhaupt gibt?

Ulrich Koltzer: Jeder von uns sieht sich wohl mit Dingen oder Verhältnissen konfrontiert, die ihn stören. Das ist vielleicht ein fehlender Radweg, mangelnde Einkaufsmöglichkeiten, fehlende Nahverkehrsverbindungen oder der Bedarf passender Fortbildungsangebote. Wir können uns dann deprimiert in die eigenen vier Wände zurückziehen und schimpfen oder wir überlegen, was unser Beitrag sein könnte. Das Innovationsbündnis wurde von engagierten Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen als Plattform gegründet, um sich aktiv an der Verbesserung der Lebensbedingungen im Landkreis Havelland zu beteiligen.

Und wie kam es dann zum Start?

Initiiert wurde das Bündnis durch unsere Stifterin Helga Breuninger, die bereits über viele Jahre hinweg gute Erfahrungen mit der vergleichbaren Bürgerstiftung Stuttgart sammeln konnte und die diese Erfahrungen sehr gerne auch hier in ihrer neuen Wahlheimat, dem Landkreis Havelland, einbringen möchte. Damit stieß sie bei Landrat Roger Lewandowski natürlich auf offene Ohren. Beide gemeinsam brachten das Innovationsbündnis für den Landkreis Havelland dann auf den Weg.

Und was soll der Zusammenschluss nun für das Havelland bewirken?

Es ist immer gut, wenn wir nicht als Einzelkämpfer auftreten müssen, sondern wenn es Mitstreiter aus der Zivilgesellschaft, idealerweise auch aus Politik oder Unternehmen gibt, die mit ihrer Expertise helfen. Dafür wollen wir Räume schaffen und Prozesse moderieren. Und durch die Ausgründung des Vereins „Innovationsbündnis Havelland.“ 2019 als rechtsfähige Körperschaft gegründet, werden wir nun in der Lage sein, einzelne unserer Projekte auch finanziell zu unterstützen.

Und könnte ich und jeder andere da auch mitmachen?

Jede und jeder ist sehr herzlich willkommen, der bereit ist, gemeinsam mit anderen einen kleinen Teil seiner Freizeit zur Verbesserung des Havellandes zu investieren.

Was haben Sie denn in den drei Jahren schon erreicht und bewirkt?

Nachdem 2018 innerhalb von mehreren Zukunftskonferenzen und Bürgergesprächen verschiedene bearbeitungswürdige Themen ausgewählt wurden, hat 2019 ein Großteil der Arbeitsgruppen die Arbeit aufgenommen. Allein 2019 wurde in mehr als 30 reellen Treffen an Themen wie Ehrenamtsstärkung, Kunst und Kultur, Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken oder verfallener Häuser, aber auch an der Verbesserung der Attraktivität oder des Images des Landkreises gearbeitet.

Und was wurde nun erreicht?

Zwei der Themengruppen, die „AG Strategie“ und die „AG Stärkung ehrenamtlichen Engagements durch Fort- und Weiterbildung“ konnten ihre selbst gesteckten Ziele bereits noch im gleichen Jahr weitgehend erfolgreich abschließen.

Aber es gab auch Niederlagen…

… andere Prozesse gestalten sich schwieriger, geraten ins Stocken oder stoßen einfach an ihre Grenzen. Auch das gehört zu Beteiligungsprozessen – wir sind eben auch immer Lernende. Mich hat dieses Engagement von Ehrenamt von Anfang an – ich bin ja erst 2019 dazu gestoßen – sehr beeindruckt. Ohne das ehrenamtliche Engagement sehr vieler wäre unsere Welt mit Sicherheit ein ganzes Stück ärmer.

Welches Projekt beeindruckt Sie denn am meisten?

Beeindruckt war ich von der Zielstrebigkeit der „AG Stärkung ehrenamtlichen Engagements durch Fort- und Weiterbildung“. Hier hat eigentlich alles geklappt, ein guter Impulsgeber, die Zielsetzung, die Erhebung konkreter Fortbildungsbedarfe bis hin zur Finanzierung.

Wie steht es um den Plan der Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Ketzin-Wustermark?

Wie Mitglieder der Arbeitsgruppe „Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken“ im Rahmen der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung berichteten, stieß das Projekt bei einem Vorort-Treffen mit Ministern, Landtags- und Bundestagsabgeordneten in Ketzin/Havel schon mal auf breiten Zuspruch.

Am 20. April fand die erste Mitgliederversammlung des Innovationsbündnis Havelland statt. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des jungen Vereins waren virtuell anwesend – zufrieden mit dem Auftakt?

Wir hätten uns die Durchführung der ersten Mitgliederversammlung des Vereins gerne schon im vergangenen Jahr und natürlich auch lieber als Präsenzveranstaltung gewünscht. Aber leider hat sich das Anmeldeprozedere doch länger hingezogen als erwartet und die Corona bedingten Einschränkungen ließen wieder nur eine Online-Versammlung zu.

Keine persönlichen Meetings, kein Zusammentreffen in Corona-Zeiten: Hat die Initiative darunter gelitten?

Ja und Nein. Corona hat uns in der Tat im vergangenen Jahr ziemlich ausgebremst. Präsenztreffen fanden praktisch kaum statt. Und anfangs war es ja nicht absehbar, wie lange dieser außergewöhnliche Zustand anhalten würde. Dann haben wir langsam begonnen, uns umzuorientieren und Onlineformate zu entwickeln, denn irgendwie sollten die AG’s ja weiter geführt werden. Wir haben im vergangenen Jahr alle viele technische Dinge dazugelernt, lernen müssen. Aber durch Online-Treffen haben wir auch wieder andere Teilnehmer erreichen können, die sich zu einem Präsenztreffen nie auf den Weg durch den halben Landkreis gemacht hätten.

Was planen Sie noch in diesem Jahr mit dem neuen Verein?

Neben der Weiterführung der laufenden Arbeitsgruppen, die sich nun hoffentlich auch bald wieder an schönen und realen Orten treffen dürfen, werden wir uns auch dem weiteren Aufbau der Vereinsstrukturen widmen. Und vielleicht schon nach den Sommerferien werden wir eine Zukunftswerkstatt zur Findung neuer Themen oder einfach nur ein Treffen zum Austausch wieder möglich machen.

Haben Sie das Bündnis schon so aufgestellt, dass es allein ohne die Breuninger-Stiftung arbeiten kann?

Wir sind der Helga Breuninger Stiftung sehr dankbar für ihr bisheriges Engagement und ihre Unterstützung, ohne dass die verschiedenen Arbeitsgruppen 2019 sicher nicht so schnell ihre Arbeit hätten aufnehmen können. Vielleicht gäbe es das Bündnis auch gar nicht mehr, da die benötigte Starthilfe für die Initiative von anderen Unterstützern nicht in dem Maße gekommen war. Die Helga-Breuninger-Stiftung unterstützt uns bis heute mit Sachleistungen durch die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und Expertise sowie mit 50 Prozent meiner Arbeitskraft.

Von welcher erfolgreichen Initiative des Bündnisses dürfen wir demnächst berichten?

Ich denke, dass es spannend sein wird, wie die jüngst angelaufenen Fortbildungsangebote für die Ehrenamtlichen weiter angenommen werden und welche Synergien sich daraus auch für das Innovationsbündnis ergeben werden.

Weitere Informationen zum Innovationsbündnis erhalten unter www.helga-breuninger-stiftung.de/portfolio-item/innovationsbuendnis-havelland/, Kontakt: ulrich.koltzer@helga-breuninger-stiftung.de.

Von Ulrich Hansbuer