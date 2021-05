Insolvenz droht: So will der Landkreis Havelland das MAFZ retten

Havelland

Die Corona-Pandemie zeitigt für den MAFZ Erlebnispark in Paaren im Glien erneut schwere finanzielle Turbulenzen. Die Situation ist so ernst, dass die Betreibergesellschaft, die MAFZ GmbH, im Herbst Insolvenz anmelden müsste, wenn der Landkreis und die anderen Eigentümer des Unternehmens jetzt nicht gegensteuern. Dazu soll der Kreistag bereits am 21. Juni einen Beschluss fassen, der weit über die Finanzaspekte hinausgeht.

Es ist nicht das erste Mal, dass das MAFZ seit Ausbruch der Corona-Krise in Schwierigkeiten steckt. Im November vergangenen Jahres wurde ein Darlehensvertrag auf 320 510 Euro abgeschlossen, um dem Unternehmen zu helfen. Nun schlägt der Kreis vor, die Laufzeit des Darlehens zu verlängern und zwar bis zum Jahr 2026. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag liegt bei 360 200 Euro. Diesen soll der Kreis ausgleichen. Er ist Mehrheitsgesellschafter bei der MAFZ-GmbH.

Jetzt alle Anteile

58,9 Prozent der Anteile gehören dem Landkreis. Die weiteren Anteile verteilen sich auf die Gemeinde Schönwalde Glien – Paaren, wo das MAFZ steht, ist ein Ortsteil – und auf die verschiedenen Tierzuchtverbände, den Landesbauernverband und die Pro Agro GmbH. Vorgeschlagen wird nun, dass der Landkreis alle Anteile erwirbt, womit er alleine im Besitz der MAFZ GmbH wäre.

Am 7. Mai hatten die Geschäftsführung der MAFZ GmbH und die Kreisverwaltung die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen zu einem Arbeitsgespräch eingeladen. „Uns wurde aufgezeigt, wie es um das MAFZ steht“, sagt Stefan Schneider, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. „Es war für uns klar, dass das MAFZ erhalten werden muss, es ist ja ein Vorzeigeprojekt im Land Brandenburg.“

Bei der Brandenburger Landwirtschaftsausstellung. Quelle: Tanja M. Marotzke

Sein Kollege von der CDU-Fraktion, Corrado Gursch, unterstreicht, dass das Unternehmen unverschuldet in diese Situation geraten sei. Der Kreis müsse seine Verantwortung wahrnehmen. Und sogar die Linksfraktion – deren Anhänger das MAFZ immer kritisch begleiteten – wollen die Rettungsaktion. „Wir haben das MAFZ und da ist es richtig, die Insolvenz zu vermeiden“, sagt Andrea Johlige, Sprecherin der Linken im Kreistag.

Schwierige Zeiten

Die MAFZ GmbH leidet besonders unter den Corona-Folgen. Als kommunales Unternehmen greifen die staatlichen Hilfen nicht. Zudem hat es seit Monaten keine Veranstaltungen mehr gegeben, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung wurde kürzlich das zweite Mal abgesagt. Auf der anderen Seite stehen Kosten für den Haustierpark und zur Erhaltung der Gebäude auf dem großen Gelände in Paaren im Glien. Einziger regelmäßiger Mieter ist der Landkreis selbst. Seit einem Jahr werden die Kreistagssitzungen in der großen Halle abgehalten. Auch die AFD Berlin miete sich – zum Unmut vieler Havelländer – für einen Landesparteitag ein. Mehr Geld wird im MAFZ nicht verdient.

Zu wenig, weiß Corrado Gursch und bestätigt, dass das MAFZ darum zu einem „Kompetenzzentrum Zukunftsschaufenster für nachhaltige Landwirtschaft vor dem Hintergrund des Klimawandels“ umgebaut werden soll. Zunächst soll der Kreistag den Weg für eine Studie freimachen, um ein Konzept dazu zu prüfen. Dabei soll der vom Landesbauernverband vorgeschlagene „Neue Brandenburger Weg“ eine entscheidende Rolle spielen.

Impressionen von der 17. CarpExpo im MAFZ Paaren im Gien Quelle: Enrico Berg

Die Kreistagsfraktion der CDU, der auch die Ländliche Wählergemeinschaft Nauen und die Bauern angehören, stehe fest, dass man das MAFZ mit dem Kompetenzzentrum zukunftssicher aufstellen könne. „Das MAFZ eignet sich sehr gut als Schulungs-, Bildungs-, Test- und Vorführzentrum“, glaubt Gursch. Und seine Kollegin Andrea Johlige ergänzt: „Für dieses Konzept könnten dann Fördermittel bei der Landesregierung beantragt werden.

Klar scheint aber auch, dass eine große Einrichtung, wie das MAFZ, nur dann wirtschaftlich betrieben wird, wenn große Veranstaltungen in Paaren stattfinden. Bevor Corona ausbrach gab es genug davon: Messen mit unterschiedlichsten Themen und die Brandenburger Landwirtschaftsausstellung. Zudem entdeckten Schlager- und Rockstars die Brandenburghalle als geeigneten Auftrittsort nahe Berlin.

Erste Studie

Die Kreisverwaltung hat bereits vor der Pandemie ein Gutachten zur Entwicklung der Gliendörfer und des MAFZ in Auftrag gegeben. „In dessen Ergebnis wird der Schwerpunkt des MAFZ auch weiterhin ein landwirtschaftlicher sein, ein Schaufenster des ländlichen Raums. Ebenso haben sich der Landesbauernverband, die Tierzucht- und übrigen landwirtschaftlichen Verbände bereits vor der Pandemie zum Neuen Brandenburger Weg verständigt“, lässt Kreissprecher Norman Giese auf Anfrage wissen.

Giese erläutert für die Kreisverwaltung auch, was es mit dem Kompetenzzentrum auf sich hat: „Ziel ist es, die Landwirtschaft unter Berücksichtigung der regionalen Belange, des Klimawandels und der gesellschaftlichen Ausrichtung weiterzuentwickeln und modern, regional sowie überregional zu präsentieren.“

Im vergangenen Herbst gab es auch eine Oldtimershow. Quelle: Enrico Berg

Wenn die Corona-Einschränkungen wegfallen, werde das MAFZ dann wieder ein regionaler Erlebnispark, ein Messe- und Veranstaltungsort sowie ein Schaufenster des ländlichen Raums sein und für Fachbesucher, aber auch interessierte Bürger zur Verfügung stehen.

Um in Zukunft in brenzligen Situationen alleine entscheiden zu können, drängt der Kreis auf den Erwerb aller Anteile. Dafür soll nur der Wert des Stammkapitals eingesetzt werden. Grund dafür seien, so heißt es in der Vorlage für die Kreistagsgremien, die finanzielle Situation des Unternehmens sowie die Geldsummen, die der Landkreis bereits zur Sicherung des Betriebes und der Liquidität der MAFZ GmbH abgegeben habe.

So schlimm, wie die MAFZ GmbH, hat es in der Corona-Krise kein anderes Kreisunternehmen getroffen. Wie Andrea Johlige betonte, gebe es natürlich auch bei den Unternehmen mit Kulturschwerpunkt Verwerfungen. Allerdings nicht so, wie nun beim MAFZ.

Von Joachim Wilisch