Inzidenz bei 236,8: 15-Kilometer-Radius ab der havelländischen Kreisgrenze

Nachdem mehrere Tage darüber spekuliert wurde, wie die 15-Kilometer-Grenze bei den neuen Covid-Regeln zu definieren ist, besteht nun Gewissheit. Im Land Brandenburg wird der 15 Kilometer-Radius um die Landkreisgrenze gezogen.

Das steht so in der neuen Eindämmungsverordnung, die das Land am Freitag veröffentlicht hat. Die 15-Kilometer-Regel gilt, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert über 200 liegt. Im Havelland wurde sie vom Robert-Koch-Institut am Freitag mit 236,8 angegeben. Da die Verordnung gilt bereits ab diesem Sonnabend. Entscheidend sind die Inzidenzwerte, die das Land Brandenburg veröffentlicht.

Vorerst keine neue Verfügung des Kreises

Die Kreisverwaltung wird vorerst keine neue Allgemeinverfügung herausgeben. Das sagte Kreissprecher Norman Giese. „Wir wollen zunächst sehen, ob das notwendig ist oder ob die Eindämmungsverordnung das konkret genug regelt.“

Sollte der Inzidenzwert also bis Sonnabendfrüh nicht unter 200 liegen, dürfen die Havelländer sich nicht weiter als 15 Kilometer über die Kreisgrenze hinaus bewegen.

Was die Havelländerinnen und Havelländer aber derzeit deutlich mehr bewegt ist die Frage, wann und wie sie zu einem Impftermin kommen. Außerdem haben sich inzwischen einige Impfberechtigte gemeldet, die gar nicht wissen, wie sie zu den Impfzentren gelangen sollen.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz, hat das aufgegriffen. In einem Brief an Kreisgesundheitsärztin Anna Müller verweist er auf die Zahlen: „ Premnitz hatte im Dezember 1.070 Einwohner, die über 80 Jahre alt sind. 66 Personen leben in Pflegeeinrichtungen.“

Viele Fragen

Daraus folge, dass viele noch in Einzelhaushalten leben. „Ein großer Teil hat keine Angehörigen, zumindest nicht in Wohnsitznähe“, so Tebling weiter. Praktisch stelle sich also die Frage, wie diese Personen selbst bei erfolgreicher Terminvergabe in ein Impfzentrum gelangen können.

Tebling verweist auf eine Befragung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. „Zwar möchten sich wohl über 70 Prozent der Hochbetagten gerne impfen lassen, die Mehrzahl von ihnen auch möglichst schnell. Aber nur etwa jeder Vierte von ihnen gibt an, dass er den Weg oder den Transport zum Impfzentrum selbst organisieren kann. Und jeder Zweite sagt, alleine ginge die Organisation des Transports nicht.“

Diese Ergebnisse, so glaubt Tebling, lassen sich leicht auf die Stadt Premnitz und den gesamten Landkreis Havelland herunterbrechen.“ Außerdem bedarf es ja zweier Impfungen und damit zwei Impfzentrum-Besuche im Abstand von drei Wochen.“

Der Premnitzer Bürgermeister schlägt nun vor, aufgrund der besonderen Situation in Premnitz und Umgebung, Sammeltransporte zu organisieren, die dann das Impfzentrum in Brandenburg an der Havel anfahren. „Dies bedarf aber einer anderen Terminkoordination, als derzeit vorgegeben.“ Tebling würde sich wünschen, dass die Anmeldung über die bundesweite Rufnummer 116 117 durch ein anderes Verfahren ersetzt wird.

Noch mehr Stimmen

Damit steht der Bürgermeister nicht allein. Auch Landräte und andere Verwaltungschefs haben ähnliche Wünsche geäußert. Bei einer Jahresauftaktkonferenz der Partei Die Linke sagte deren havelländischer Kreisvorsitzender Christian Görke, dass die Koordinierung der Impftermine in den Städten, Ämtern und Gemeinden erfolgen solle. „Dort hat man den Überblick, wer impfberechtigt ist.“

Görke schlägt zudem vor, zumindest die Hochbetagten direkt vor Ort zu impfen. Das sieht auch Ralf Tebling so: „Wir könnten hier direkt vor Ort – die Grundschule am Dachsberg in Premnitz ist ja für eine Verwendung bei Massenanfällen von Erkrankten geeignet – Impfungen durchgeführt werden. Auch die große Mehrfeld-Sporthalle in der Fabrikenstraße wäre ausreichend.“

Tebling befürchtet, dass die derzeit angewendete Praxis zur Vergabe von Impfterminen nicht dazu führen werde, dass diese „besonders zu schützende Gruppe“ der Hochbetagten außerhalb von Einrichtungen zeitnah und umfassend geimpft wird. „Ich möchte versichern, dass die Stadt Premnitz in der Lage wäre, gemeinsam mit anderen Verantwortlichen eine solche Gruppenimpfung organisatorisch abzuarbeiten. „Wir stellen uns gerne als Modellkommune zur Verfügung“, bietet Tebling in dem Schreiben an, das mittlerweile auch an Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher gegangen ist.

Er sei gespannt auf die Reaktion, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. Offenbar wird noch an diesem Wochenende auf höherer Ebene debattiert, wie das Impftermin-Chaos beendet werden kann.

