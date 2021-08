Havelland

Der Sieben-Tage-Corona-Inzidenzwert im Havelland steigt weiter deutlich an. Am Dienstag wurde er für den Landkreis mit 38,0 angegeben und lag damit erstmals seit längerer Zeit wieder über dem Schwellenwert von 35. Dies spielt dann eine Rolle, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt. Dann nämlich greifen strengere Regeln der aktuellen Umgangsverordnung, wie die Begrenzung der Personenzahl unter anderem für Veranstaltungen und Festivals auf höchstens 5000 Teilnehmende. Bereits den vierten Tag in Folge lag der Inzidenzwert im Havelland am Dienstag über 20. Auch in diesem Fall greifen ab dem fünften Tag in Folge über dem Schwellenwert 20 strengere Regeln.

Strengere Testregeln greifen, wenn Inzidenz fünf Tage über 20 liegt

Konkret tritt dann unter anderem wieder die Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises, beispielsweise beim Besuch des Innenbereiches von Gaststätten, in Kraft. Dies ist konkret der Fall am Tag nach der entsprechenden Bekanntgabe durch die Kreisverwaltung. Liegt der Inzidenzwert auch am Mittwoch, 18. August, im Havelland über 20, muss der Landkreis also tätig werden. Unabhängig von der Inzidenz gilt die Testpflicht nach wie vor für Schulen, Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Kontaktsport im Innenbereich, Diskotheken und Clubs sowie für sexuelle Dienstleistungen.

Im Havelland wurde unterdessen auch am Dienstag mit elf Neuerkrankungen erneut eine zweistellige Anzahl neuer Corona-Fälle vermeldet. Insgesamt waren es in den vergangenen sieben Tagen damit 62 Neuinfizierte. Auf ein bestimmtes Ereignis – vor einigen Wochen erwies sich eine private Geburtsfeier als Auslöser für die plötzlich stark gestiegene Zahl von Neuinfektionen – lasse sich dies aktuell nicht zurückführen, erklärte Kreissprecher Norman Giese auf MAZ-Nachfrage. Vornehmlich zwei größere Familien mit jeweils mehreren Infizierten seien in den vergangenen Tagen von den registrierten Neuinfektionen betroffen gewesen. Auch die Reiserückkehrer hätten zuletzt einen großen Anteil der Neuinfektionen ausgemacht, so Giese weiter. Dabei handle es sich jedoch meist um Einzelfälle.

Schätzungsweise im Land Brandenburg gegenwärtig 900 Infizierte und Erkrankte

Gestiegen ist zuletzt landesweit auch die Zahl von Patienten, die aufgrund einer Covid19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen. Am Dienstag lag diese Zahl bei 26 Personen. Wie das Brandenburger Gesundheitsministerium mitteilte, befinden sich drei von ihnen in intensivmedizinischer Behandlung, zwei müssen beatmet werden. Die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten liege bei geschätzt rund 900, heißt es.

Von Nadine Bieneck