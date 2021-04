Inzidenzwert im Havelland erstmals seit Wochen wieder unter 100

Havelland

Erstmals seit Wochen wurde für das Havelland am Mittwoch ein Sieben-Tage-Inzidenzwert unter der so wichtigen Marke von 100 vermeldet. Obgleich das Brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch für den Kreis auch fünf Neuinfektionen meldete, sank der Inzidenzwert auf 97,5. Dies bedeutet im Vergleich zum Vortag einen erheblichen Sprung nach unten – am Dienstag hatte der Wert noch bei 120,9 gelegen.

Das Havelland gehörte damit am Mittwoch zu den nur fünf der insgesamt 18 Brandenburger Landkreise, die unter der 100er-Inzidenzmarke lagen. Auch Barnim (75,6), Ostprignitz-Ruppin (90,0), Märkisch-Oderland (96,6) sowie das ans Havelland angrenzende Potsdam-Mittelmark (97,0) lagen unter dem Wert, Potsdam-Mittelmark gar den dritten Tag in Folge.

Schwellenwert muss fünf Tage in Folge unter 100 liegen

Für das Havelland bedeutet das Absinken des Inzidenzwertes jedoch noch keine Aufhebung der aktuell geltenden Regeln wie der sogenannten Bundes-Corona-Notbremse. So besagt die entsprechende Verordnung des Landrats erste Lockerungen erst ab einem Inzidenz-Schwellenwert von unter 100 an fünf aufeinander folgenden Werktagen. Dabei unterbrechen die Sonn- und/oder Feiertage die Zählung dieser Werktage nicht. Lag der Wert fünf Werktage in Folge unter 100, treten dann am übernächsten Tag Lockerungen der geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes in Kraft, darunter die Regelungen zu privaten Zusammenkünften im öffentlichen oder privaten Raum. Das Versammlungsverbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern im Havelland hingegen endet bereits bei einer dreitägigen Mindestgeltungsdauer eines Siebentage-Inzidenzwertes von unter 100.

Ein weiterer Todesfall in Folge von Corona im Havelland

Neben dem gesunkenen Inzidenzwert vermeldete das Gesundheitsministerium für den Landkreis zugleich am Mittwoch auch eine traurige Nachricht. So ist eine weitere Person aus dem Havelland an oder mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen im Havelland seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf nunmehr 173 Personen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Havelland 5718 mit Covid 19 infizierte Personen registriert. Im gesamten Land Brandenburg wurden seit März 2020 bislang insgesamt 100.706 bestätigte Fälle von Covid 19-Erkrankungen vermeldet (Stand: 28. April). Am Mittwoch kamen 444 neue Positivfälle dazu. 3534 Brandenburger verstarben seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Virus.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen aus dem gesamten Land Brandenburg stellt die MAZ unter diesem Link zur Verfügung. Ausführliche Informationen zur täglichen Entwicklung im Land Brandenburg gibt es zudem im Corona-Newsblog der MAZ unter diesem Link.

Die Kreisverwaltung stellt alle Informationen sowie aktuell gültigen Verordnungen auf ihrer Website unter www.havelland.de/coronavirus online zur Verfügung.

Von Andreas Fröhlich und Nadine Bieneck