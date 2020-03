Inzwischen über 40 Corona-Infizierte im Landkreis Havelland

Havelland

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Havelland ist zum Stichtag 28. März (Sonnabend) auf 42 angewachsen. Das waren vier Infizierte mehr, als am Freitag und 13 mehr, als am Donnerstag vergangener Woche. Von Donnerstag zu Freitag wurde noch einmal ein signifikanter Anstieg vermeldet, zu Samstag fiel er geringfügiger aus.

Keine Sterbefälle bekannt

Allerdings befinden sich inzwischen doch drei Patienten im Krankenhaus. Die anderen Infizierten seien in häuslicher Quarantäne, hatte Kreissprecher Noarman Giese wissen lassen. Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus waren bis zum Samstag noch nicht bekannt.

Masken dringend gesucht

An welchen Klinikstandorten die Krankenhaus-Fälle behandelt werden, wurde nicht mitgeteilt. Die Havelland Kliniken hatten bereits am Freitag wissen lassen, die Häuser in Nauen und Rathenow seien gerüstet. Dennoch benötigen die Kliniken dringend Schutzanzüge und die qualifizierten Atemmasken. Letztere seien zwar auf dem freien Markt noch zu bekommen, allerdings inzwischen zu völlig überteuerten Preisen, war zu erfahren.

Der Bootssteg am Hohennauener See in Hohennauen ist verlassen. Quelle: Norbert Stein

Das Leben in und mit der Krise verläuft im Westhavelland in disziplinierter Weise. Bei dem Frühlingswetter am Samstag gingen zwar viele Rathenower für einen Spaziergang an die frische Luft oder sie trieben Sport. Nur ganz vereinzelt ließen sie sich aber in Gruppen nierder – zu beobachten war das auf dem Märkischen Platz. Das Schulzentrum in Rathenow-Ost ist der neue Treffpunkt der Skaterszene, nachdem der Ride-Platz geschlossen ist.

Das Festivalgelände Antaris aus der Vogelperspektive Quelle: Christin Schmidt

Für Uwe Siebert, den Veranstalter des Musikfestivals „Antaris“, zu dem in jedem Jahr viele tausend Menschen aus verschiedenen Ländern zum Gollenberg kamen, bedeutet die Corona-Krise einen wirtschaftlichen Einschnitt. Antaris wird in diesem Jahr nun doch nicht stattfinden. Wie Siebert mitteilte, treffe sich das Antaris-Voljk nun im Jahr 2021 wieder auf dem Flugplatz-Gelände.

Schwieriger Balanceakt

Für Siebert ist die Absage doppelt tragisch. Denn er hatte sich seit Monaten darum bemüht, die Finanzierung für das Festival zu stemmen. Lange sah es so aus, als ob Antaris ausfallen muss. Anfang des Jahres gab es dann grünes Licht für Antaris 2020, Corona änderte aber alles und Verschiebung ergab sich zwangsläufig.

Online-Treffen

Zu Kompromissen sind auch die Mitglieder der Service Clubs gezwungen. Eigentlich treffen sie sich regelmäßig, das ist abgesagt. Nunmehr finden für die Rotary Clubs in Rathenow und Falkensee Online-Meetings statt, organisieret von anderen Rotary Clubs, an denen sie teilnehmen können.

Für Künstler

Schwierig ist die Situation auch für viele Künstler und Kulturschaffende. Wie von der Kreisverwaltung mitgeteilt, können sich Betroffene – auch größere kulturwirtschaftliches Unternehmen – an den Deutscvhen KUlturrat wenden. Inzwischen gibt es eine Übersicht über die Hilfsangebote des Bundes und der Länder sowie die unmittelbare Hilfe aus dem Kulturbereich selbst: www.kulturrat.de

Von Joachim Wilisch