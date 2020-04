Havelland

Die Zahlen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zu den aktuellen Corona-Infizierten im Landkreis Havelland vermögen nicht mehr zu überraschen. Nach wie vor steigen sie – seit einigen Tagen aber nun im unteren einstelligen Bereich.

Am Donnerstag, 10 Uhr, vermeldete das Gesundheitsministerium des Landes für den Kreis Havelland 136 Infizierte. Das sind drei mehr als am Mittwoch. Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Zahl um nur einen Infizierten an.

Die 136 Fälle schließen sowohl diejenigen ein, die derzeit erkrankt sind und ambulant oder in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Havelland werden die Krankenhaus-Patienten in die Havelland Kliniken mit ihren Krankenhäusern in Nauen und Rathenow gebracht. Zudem verweilen einige Patienten in Berliner Kliniken. Bisher ist es bei den vier Todesfällen geblieben, von denen schon vorher die Rede war.

In insgesamt sieben Kreisen und kreisfreien Städten gab es bis Donnerstag keine mit dem Virus in Verbindung stehende Tote. Den höchsten Anstieg an Neufällen verzeichnen die Kreise Potsdam-Mittelmark (14 neue Fälle) und Barnim (elf neue Fälle). Die Zahl der Toten ist in Potsdam-Mittelmark mit 14 die höchste unter den brandenburgischen Flächenkreisen.

Abgesehen von Barnim und Potsdam-Mittelmark lagen die Zuwächse in den Kreisen und kreisfreien Städten, wo es neue Fälle gab, wie im Havelland im unteren einstelligen Bereich.

Von Joachim Wilisch