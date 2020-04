Havelland

Inzwischen sind im Landkreis Havelland 142 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist der Stand von Montag, 10 Uhr. Damit waren zwei Infizierte mehr registriert als am Vortag. Nach wie vor gibt es fünf Todesfälle. Auch die Zahl der Patienten, die in den Kliniken des Kreises behandelt werden, liegt im einstelligen Bereich.

Der havelländische Landrat Roger Lewandowski zeigt sich zufrieden mit der Disziplin der Kreisbewohner. Noch am vergangenen Sonnabend verkündete er die an die Landesverordnung angeglichenen Corona-Lockerungen für den Kreis und sagte: „Der Weg zurück in die Normalität ist noch sehr lang – aber ein erster Schritt ist gemacht.“ Ob es in den kommenden Wochen weitere Lockerungen gebe, hänge wieder vom Verhalten der Havelländer ab.

Inzwischen steigt die Zahl der Infizierten in zahlreichen Kreisen und kreisfreien Städten langsamer. Eine Statistik zur Zahl der Geheilten gibt es beim Landkreis Havelland nicht. Ebenso werden die Zahlen nicht auf die einzelnen Städte und Gemeinden heruntergebrochen.

