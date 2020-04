Havelland

Im Landkreis Havelland werden jeden Tag zusätzliche Corona-Infizierte gemeldet. Im Vergleich zu Mittwoch waren am Donnerstag zehn Personen mehr gemeldet, es sind nun 71. Davon befinden oder befanden sich neun im Krankenhaus.

Eine genaue Übersicht darüber, wie viele Infizierte in den Krankenhäusern geheilt wurden, gibt der Kreis nicht heraus. Ebenso gibt es keine ausführliche Informationen zur Herkunft der Infizierten im Havelland. Auch deswegen wabern in den Städten und Gemeinden immer wieder Gerüchte.

So am Donnerstag in Rathenow, als es plötzlich hieß, eine Krankenschwester habe sich infiziert. Das stellte sich schnell als falscher Alarm heraus, offenbar sei die Krankenschwester, um die es gehe, schon pensioniert.

Die Kliniken in Rathenow und Nauen nehmen weiter Patienten an, nach wie vor gilt der Besucherstopp.

Von Joachim Wilisch