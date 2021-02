Jetzt fünf Infektionen mit der B.1.1.7-Mutationen im Havelland

Havelland

Es wurden also 145 mehr neu Infizierte, als am Freitag der Vorwoche gezählt. Insgesamt 3414 (Vorwoche: 3219) Bürgerinnen und Bürger gelten inzwischen als genesen und 122 (Vorwoche: 113) sind mit dem Corona-Virus verstorben. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz (Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) liegt bei 87,7 (Vorwoche: 80,4). Aktuell sind 304 Personen im Landkreis Havelland nachweislich infiziert.

Außerhalb des Kreises

Anna Müller ist Kreisamtsärztin und koordiniert die Corona-Aktivitäten. Im Laufe der Woche wurde bei zwei weiteren Personen die Corona-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen und somit sind insgesamt fünf Personen nachweislich mit der Virusvariante im Havelland infiziert. Laut Ergebnis der Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben sich diese Personen außerhalb des Landkreises angesteckt.

Anzeige

Ausbruchsgeschehen gab es in der vorigen Woche auf einer Großbaustelle in Premnitz, in einem Nauener Unternehmen und im Logistikzentrum in Wustermark.

Anna Müller koordiniert die Corona-Aktivitäten im Kreis. Quelle: Uwe Hoffmann

Weitere Fälle wurden in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brieselang, einer Kindertagesstätte in Falkensee (Kreativitätskindergarten) sowie einem Seniorenzentrum in Elstal festgestellt. Insgesamt wurden im Havelland in der vergangenen Woche rund 281 Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne gestellt und rund 470 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut.

Was ist mit dem Impfzentrum?

Ein Stab mit Vertretern der Kreisverwaltung hatte sich dieser Tage in Falkensee verschiedene Standorte für das havelländische Impfzentrum angesehen. Wie zu hören war, sollte am Donnerstag eine Entscheidung zum Standort in Falkensee fallen – unter anderem war die Stadthalle im Gespräch.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Anfrage, zu welchen Ergebnissen der Stab gekommen ist, brachte bei der Pressestelle der havelländischen Kreisverwaltung keine neuen Erkenntnisse: „Zurzeit können wir dazu keine Informationen herausgeben“, hieß es.

Von Joachim Wilisch