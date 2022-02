Jetzt shoppen ohne 2G: das sagen die Händler

Havelland

Brandenburg schafft die 2G-Regel im Einzelhandel ab. Im Fahrradhaus Steen in der Bahnhofstraße in Falkensee freut sich das Personal über die Abschaffung der Einschränkung. „Wir finden es gut, wir sind ein kleines Geschäft und es ist so viel einfacher für uns“, sagt der Angestellte Rene Richter.

Schwierigkeiten mit unverständigen Kunden gab es im Radhaus zwar nicht, doch die Regelung brachte trotzdem Nachteile mit sich: „Wir hatten am Anfang das Gefühl, dass es weniger Kundschaft gab und das Geschäft ganz schön eingebrochen ist, als die 2G-Regelung eingeführt wurde. Die Leute waren ja sehr verunsichert. Allerdings ist es im Winter sowieso immer ruhiger in der Fahrradwerkstatt, weil weniger Leute mit dem Rad fahren“, so Richter. 

Es wird wieder einfacher für Geschäftstreibende

Die Buchhandlung Kapitel 8 nur etliche Meter weiter ist von dem Hin und Her der Maßnahmen indes verschont geblieben. „In Buchhandlungen galt die 2G-Regelung nicht. Wir haben in der Corona-Zeit eine Sonderstellung, da es als notwendig erachtet wurde, Literatur zur Verfügung zu stellen“, erzählt Inhaberin Yvonne Henning. Sie findet das fair: „Es ist wichtig, gerade in so einer Zeit Nahrung für den Geist zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich aber sehr, dass es jetzt auch für andere Geschäftstreibende wieder einfacher wird.“

Im Dallgower Havelpark nimmt man den Entfall der 2G-Regel für den Einzelhandel ebenfalls positiv auf. „Wir begrüßen die Entscheidung, denn 2G war eine zusätzliche Hemmschwelle, um überhaupt im stationären Handel einkaufen zu gehen und die ist damit gefallen“, erklärte Centermanager Stephan Raml auf MAZ-Nachfrage. Wie vielerorts nutzte man auch im Havelpark Bändchen, welche die Kunden mit einem Impfnachweis beispielsweise an der Centerinfo bekommen konnten.

Beim Einkaufsbummel in den verschiedenen Geschäften musste so nur das Bändchen vorgezeigt werden, anstatt jedes Mal zu Personalausweis und Handy samt Impfzertifikat zu greifen. Mit der neuen Regel fällt auch diese Praxis logischerweise weg. „Die Regelung war sicherlich eine Vereinfachung. Nichtsdestotrotz war es ein Schritt mehr, den man machen musste, also sich erst in den Shops oder an der Kundeninformation ein Bändchen zu holen. Das entfällt jetzt natürlich auch“, bestätigte Raml.

Das Prozedere der Kontrollen ist Geschichte

„Wir sind wirklich sehr erleichtert, dass die 2G-Regelung nicht mehr gilt“, sagt Heiko Lehmann vom Elektronik-Fachgeschäft EP Lehmann in der Nauener Mittelstraße. „Das ist jetzt entspannter für uns und für den Kunden.“ Denn der Kontrollaufwand sei schon immens gewesen. Ein Mitarbeiter sei damit gebunden gewesen. Und immer wieder habe es lange Diskussionen mit einigen Kunden gegeben. Das kostete Kraft und Zeit. Er hofft, dass diese Pflichten, die den Geschäftsleuten aufgebürdet worden waren, nun dauerhaft Geschichte sind.

Dass 2G für einen riesigen Umsatzeinbruch gesorgt hat, kann Lehmann indes nicht bestätigen. „Wir hatten weniger Laufkundschaft. Die Zahl der Leute, die nur mal gucken wollten, ist geringer gewesen.“ Und nicht jeder, der mal eben kurz eine Batterie kaufen wollte, mochte sich dem Prozedere der Kontrolle unterziehen. „Aber Kunden, die zielgerichtet kamen und etwas Größeres wie etwa einen Fernseher oder eine Waschmaschinen kaufen wollten, die waren trotzdem da“, sagt der Geschäftsinhaber.

Großgeräte gingen im Vorjahr ganz gut weg. 2020 waren es wegen des zunehmenden Homeoffice insbesondere Multimedia-Artikel wie Laptops, die besonders nachgefragt wurden. Einen großen zeitlichen Aufwand hätten indes in Einzelfällen die Mitarbeiter des Außendienstes, die für Reparaturen zu den Kunden fahren, sagt Lehmann. So habe ein Kollege, der einen Fernseher im Seniorenheim einstellen wollte, statt einer halben Stunde 1,5 Stunden gebraucht, weil er sich vorher noch testen lassen musste.

