Jobcenter Havelland betreute bis Ende September 9201 Personen

Regelmäßig stellt die Fraktion Die Linke/Die Partei im Kreistag einen ausführlichen Fragenkatalog zum Jobcenter zusammen. Mit der Einladung zur Sitzung des Kreistagsausschusses für Grundsicherung und Arbeit haben die Mitglieder nun einen Bericht erhalten, in dem die Kreisverwaltung Zahlen nennt und Vergleiche zu den Antworten zieht, die im Frühjahr dieses Jahres gegeben wurden.

Im Landkreis Havelland gab es zum Stichtag 30. September insgesamt 9201 Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 erhalten haben. Diese Zahl ist relativ stabil. Im Vergleich zum April ist die Zahl geringfügig niedriger.

Im April war sie im Vergleich zu Dezember 2020 geringfügig höher. „Nach wie vor scheint sich die These zu bestätigen, dass der Arbeitsmarkt im Havelland vergleichsweise weniger stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sein könnte“, heißt es in dem Papier, das den Kreistagsfraktionen als „Vorbericht“ zum Tagesordnungspunkt „Bericht zur Aufgabenwahrnehmung Sozialgesetzbuch 2“ zugegangen ist.

Im Landkreis Havelland orientiere sich die Wirtschaftsstruktur stark an Logistik. Dieser Wirtschaftszweig habe sich unter Pandemiebedingungen aufwärts entwickelt.

Zahlen gibt es auch zu den sogenannten Aufstockern. Das sind Arbeitnehmer, die zu ihrem Gehalt einen Teilbetrag vom Jobcenter beziehen. Zum 30. September 2021 waren das im Landkreis 1611 Personen. Es handele sich stets um Personen mit Erwerbseinkommen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl liegt bei rund 25,7 Prozent.

Nur geringe Schwankungen

Seit Jahren bewegt sich die Zahl der Aufstocker um diesen Wert. „Schwankungen sind auf konjunkturelle oder jahreszeitliche Einflüsse zurückzuführen“, heißt es in dem Papier weiter.

Gewisse Schwankungen gibt es allerdings bei der Zahl der Personen, die Wohngeld beziehen. Waren es im März 2020 noch 849 Haushalte mit 1741 Personen, standen zum 31. Dezember 2020 934 Haushalte mit 1777 Personen zu Buche. Mit Stichtag 30. September waren es nun 865 Haushalte mit 1648 Personen.

Wie groß eine Wohnung, die Empfänger von Arbeitslosengeld 2 zugewiesen bekommen, sein darf, ergibt sich aus dem Gesetz. Hier sind Quadratmetergrößen festgelegt. Die Fraktion Die Linke/Die Partei wollte wissen, wie die Personen im Falle einer Corona-Quarantäne in der Lage sind, die Isolation sicherzustellen.

Schließlich will die Fraktion Die Linke/Die Partei wieder wissen, was mit Leistungsempfängern aus SGB 2 passiert, wenn die aufgrund einer Corona-Quarantäne oder -Infektion erhebliche Mehraufwendungen hatten.

Zahlreiche Hilfspakete

Diesbezüglich verweist der Landkreis Havelland auf die Unterstützungsleistungen und die Sonderzahlungen im Rahmen der Sozialschutzpakete. Im Vorbericht wird ausgeführt: „Der Landkreis Havelland hat, wie alle Landkreise, die Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro für jeden volljährigen Leistungsbezieher zur Abmilderung pandemiebedingter Härten im Mai zur Auszahlung gebracht.“

Zudem sei im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ im August der Kinderfreizeitbonus in Höhe von 100 Euro je Kind ausgezahlt worden. Im Landkreis bedeutete das bei rund 1900 betroffenen Kindern einen Betrag von 190 000 Euro.

Schließlich können Familien für eine Reise im Jahr 2021 und eine weitere im Jahr 2022 einen Zuschuss von 90 Prozent der Kosten für Verpflegung und Unterkunft in einer Familienerholungseinrichtung erhalten. Auch der Landkreis Havelland selbst unterstützt Leistungsempfänger aus dem SGB 2 mit verschiedenen Programmen. Dazu heißt es in dem Bericht: „Die Unterstützungsleistungen des Landkreises sind dabei orientiert an dem Verlauf der Pandemie. Derzeit befinden sie sich noch in Umsetzung.“

Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte und den zurückgehenden Infektionszahlen wurde die Beratung der Verwaltung für SGB 2-Leistungsempfänger wieder verstärkt auf die Integration in den Arbeitsmarkt gerichtet.

