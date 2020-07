Joe Carpenter nach Corona: Vom 450-Euro-Job zurück auf die Bühne

Mittelmark

Soll ich springen oder bleibe ich stehen? Vor drei Jahren waren sich Kopf und Bauchgefühl von Joe Carpenter ausnahmsweise einmal einig. Der Angestellte in der havelländischen Kreisverwaltung sagte seinem Arbeitgeber adieu. Seit 2017 widmet sich der Rathenower, der die Beetzsee-Insel Acapulco zur Buga im „ Südsee“-Song verewigte, ausschließlich seiner eigentlichen Berufung – dem Singen. „Bauchgefühl“ heißt denn auch die neue Single des Interpreten, der aus eigener Erfahrung weiß, dass man im Leben viel richtig, aber auch so einiges falsch machen kann. Seinen Schritt in die Selbstständigkeit hat er jedenfalls nie bereut. Dann kam der Tag als Corona kam.

Der Sänger Joe Carpenter geht wieder an den Start. Mit Live-Auftritten und einer neuen Single. Quelle: Frank Bürstenbinder

Anzeige

Bühne, Beifall, Lampenfieber. Vier lange Monate musste Carpenter auf den Spirit der Live-Auftritte verzichten. Zu Beginn der Zwangspause lag der Sänger faktisch am Boden. Wie viele seiner Kollegen in der Unterhaltungsbranche. „Ende März hagelte es Absagen. Keiner wusste, wie es weitergeht. Dafür jede Menge Schreckensmeldungen“, erinnert sich der Liedermacher, dessen diesjährige Tour „Mitte meines Herzens“ plötzlich so futsch war, wie der Honorareingang. Keine Auftritte im Rathenower Opti-Park, Geschichte auch das Havelfest in Brandenburg. Carpenter machte aus der Not eine Tugend, überwand die anfängliche Skepsis und gab sein erstes Online-Konzert. Ein aus dem Schlafzimmer gesendetes Experiment, dem 5000 Personen folgten. „Es war eine tolle Erfahrung, aber ein Sängerleben im Internet kann ich mir auf Dauer nicht vorstellen“, steht für den Rathenower fest, der seit seiner Kindheit Musik macht.

Weitere MAZ+ Artikel

Aushilfe im Einkaufsladen

Weil alle Konzerte coronabedingt ins Wasser fielen, erinnerte sich Carpenter ausgerechnet an seine Oma. Die führte einst in Nennhausen ein Lebensmittelgeschäft. Weil auch ein Künstler trotz staatlicher Rettungsschirme Geld verdienen muss, heuerte der Sänger im Einkaufszentrum Koch als 450-Euro-Kraft an: „Die ersten Tage waren schwer. Während ich Preise an die Waren tackerte, hätte ich eigentlich meine Auftritte vorbereitet.“ Immer wieder in Erklärungsnot geriet er, wenn ihn Kunden selbst hinter der Maske erkannten: „Herr Carpenter, was machen Sie denn hier?“

Joe Carpenter freut sich auf den Neustart nach der Corona-Zwangspause. Quelle: privat

Der Ausflug in den Einzelhandel bleibt eine Episode im Lebenslauf eines Menschen, der sich seinen Traum vom selbstbestimmten Weg nicht nehmen lässt. Auch wenn die coronabedingten Umsatzverluste den Wert eines Kleinwagens haben. Heute kann der Meister der Udo-Lindenberg-Interpretationen etwas entspannter in die Zukunft blicken. Ende Juli kehrt er auf die Bühne zurück. Zum Glück. Dafür müssen sich die Nennhausener ab August auf längere Wege einstellen, weil ihr Einkaufsmarkt seine Türen schließt. Carpenter war die letzte singende Aushilfe. An seiner geliebten Ostsee geht es wieder los. Wenn auch auf Sparflamme und mit ungewohnten Sicherheitskonzepten. Am 30. Juli gibt er zunächst ein Konzert auf dem Campingplatz von Ückeritz. Die große Bühne erschien der Kurverwaltung wegen der Hygieneauflagen als zu riskant. Im August folgen Auftritte im Hafen von Malchow und in den Ostseebädern Göhren und Baabe.

Video und neuer Titel

Demnächst wieder aufgenommen werden die Dreharbeiten für ein Video zur Bauchgefühl-Single, die am 27. März auf den Markt kam. Die Corona-Pause schickte damals auch das Drehteam nach Hause. „Wir wollen das Video jetzt nachholen. Denn ohne Präsenz bei Youtube sieht man in der Branche alt aus“, weiß Carpenter, dessen Lieder ausgerechnet bei mitteldeutschen Radio-Stationen gut ankommen. Anfang August schiebt der Sänger den nächsten soft-rockigen Titel „Mit dir“ nach. Ein guter Start nach einer verdammt schwierigen Zeit. Sagt jedenfalls Carpenters Bauchgefühl.

Von Frank Bürstenbinder