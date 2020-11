Mit guten Nachrichten und einem Scheck schauten am Dienstagvormittag Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) und der Vorstandsvorsitzende der MBS, Andreas Schulz, in der Kita „Falkennest“ in Falkensee vorbei. Stellvertretend für 21 weitere Einrichtungen übergab der MBS-Chef an den Kita-Förderverein einen Spendenscheck zur Unterstützung der Arbeit vor Ort.