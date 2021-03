„Jugend musiziert 2021“ in Präsenz, doch mit vielen Sonderregelungen

Potsdam

Es sei „eigentlich ein ganz normaler Wettbewerb“, sagt Winnetou Sosa, er spricht von „Jugend musiziert“ in Brandenburg – doch es wird klar, wie viel das Wörtchen „eigentlich“ in diesen Zeiten ausradiert und aus den Fugen hebt. Sosa ist Geschäftsführer des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg, er berichtet, dass „Jugend musiziert“ in diesem Jahr tatsächlich in Präsenz stattfindet, die Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 21 Jahren dürfen also wirklich auf die Bühne, vor die Jury. Doch natürlich gibt es Fußnoten zu dieser Meldung, die Sosa selbst einstreut: Die Jurorinnen und Juroren, auch alle Helfenden, werden täglich auf Corona getestet. Jede körperliche Nähe wird vermieden. Wenn es um „Klavier vierhändig“ geht, sitzen die Musizierenden nicht mehr, wie sonst üblich, an einem Flügel dicht an dich, sondern an zwei Instrumenten.

709 Teilnehmende sind dabei, 100 haben abgesagt. Der Wettbewerb wird einen Tag länger dauern als ursprünglich geplant, er findet vom 18. bis 21. März statt. So ist eine Entzerrung der Auftritte möglich, sie erleichtert den körperlichen Abstand. Ursprünglich war Schwedt/Oder (Uckermark) als alleiniger Veranstaltungsort vorgesehen, nun wird der Wettbewerb auf verschiedene Orte verteilt, auch dies im Dienste der körperlichen Distanz. Schwedt bleibt im Spiel, doch hinzu kommen Cottbus, Falkensee und Potsdam als Standorte.

Gabriel Zinke, Vorsitzender des Landesausschusses „Jugend musiziert“ im Land Brandenburg, weiß um die Einschränkungen, die auszuhalten sind bei diesem Vorspiel während der Corona-Zeiten, doch er sucht die positiven Seiten: „Jugend musiziert ist einer der wenigen Wettbewerbe, die in diesem Jahr ins Präsenz stattfinden können. Musik bleibt eine soziale Kunst, sie braucht Feedback und Resonanz.“ Im Idealfall auch Applaus des Publikums. Dass es in diesem Jahr nur Jury und die Eltern gibt, die zusehen, zwingt Linke zu der Volte, die nicht jeder Schülerin, nicht jedem Schüler einleuchtet: „Eine Jury kann nicht nur aufmerksam, sondern liebevoll zuhören.“ Das muss in diesem Jahr an Wärme reichen.

Weil es keine Möglichkeit für regionale Qualifikationen gab, werden nun Vorentscheid und Landeswettbewerb aus einem Guss veranstaltet. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ist stolz auf diese organisatorische Leistung: „Unser Brandenburger Weg nimmt Gesundheitsschutz und Planungssicherheit gleichermaßen wichtig. Er erlaubt und ermöglicht es uns, beim Landeswettbewerb ,Jugend musiziert’ die Stars von morgen schon heute zu hören.“ Sie verweist darauf, dass aktuelle Weltstars wie Tabea Zimmermann und Anne-Sophie Mutter auch bei „Jugend musiziert“ die ersten Lorbeeren geerntet haben.

Die Kategorien in diesem Wettbewerbsjahr verteilen sich auf Blasinstrumente, Gitarre, E-Bass (Pop), Musical und Orgel als Solowertungen sowie Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied, Schlagzeug-Ensemble und Besondere Ensembles als Gruppenwertungen. Der Regionalwettbewerb der Kategorie Band Rock/Pop wird am 29. Mai 2021 in Elsterwerda ausgetragen. Die Brandenburgischen Preisträger treten anschließend im gemeinsamen Bandwettbewerb der Länder Berlin und Brandenburg am 26. Juni 2021 in Finsterwalde an.

Von Lars Grote