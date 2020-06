Nauen

Zu Beginn des neuen Schuljahres nimmt der Humanistische Freidenkerbund Havelland wieder Anmeldungen zur Jugendfeier im gesamten Havellandkreis entgegen. Die Jugendfeierteilnehmer und ihre Familien können einen würdigen Höhepunkt zum festlichen Abschied von der Kindheit und zur Begleitung zum Erwachsenwerden erleben. Die Feierstunden sollen im Mai 2021 in der Stadthalle in Falkensee sein.

Der Freidenkerbund werde die Vorbereitung auf die Jugendfeiern mit attraktiven Angeboten der Jugendarbeit, der Jugendfreizeit und Jugendbildung gestalten“, so Vereinschef Volker Mueller. In freiwilligen Jugendstunden, Veranstaltungen und Jugendreisen können sich die jungen Leute gemeinschaftlich auf Fragen ihres weiteren Lebenswegs vorbereiten und viel Spaß mit Bildung verbinden.

Anzeige

Anmeldeschluss ist der 30. November. Anmeldungen sind mittwochs von 15 bis 18 Uhr möglich in der Karl-Thon-Straße 42 in Nauen (03321/45 07 46) und in der Döberitzer Straße 15 in Falkensee (03322/42 06 70).

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ