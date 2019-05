Falkensee

Jugendliche haben in Falkensee am Mittwoch abend einen Flächenbrand verursacht. Zeugen hatten gesehen, wie in der Nähe der Pestalozzistraße plötzlich ein Feuer ausbrach. Der Brandherd befand sich in der Nähe eines Waldstückes.

Die Zeugen sahen auch, wie sich zwei Personen schnell von der Brandstelle entfernten. In Flammen stand der Boden auf einer Fläche von rund 21 Quadratmetern.. Die Feuerwehr wurde gerufen und löschte den Brand.

Durch Hinweise einer Zeugin konnten schließlich zwei 16-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden. Diese führten Böller und Streichhölzer mit sich, welche sichergestellt wurden.

Die zwei, minderjährigen Tatverdächtigen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Von Joachim Wilisch