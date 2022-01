Karnevalsvereine in und um Rathenow sagen ihre Termine ab

Rathenow/Premnitz

Am 11. November vergangenen Jahres waren die Mitglieder der Karnevalsvereine noch optimistisch. „Ich wünsche uns und euch eine tolle Saison“, hatte der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling gesagt. Vor dem Rathaus wurde getanzt, es wurde gelacht, es war bunt.

Nun müssen die Narren ihre Klamotten einpacken. Bereits Ende Dezember sah sich der Verein dann aber gezwungen, alle Veranstaltungen abzusagen. „Das betrifft alle unsere geplanten Saalveranstaltungen 2021/2022“, heißt es in der Mitteilung.

Keine Proben

Die Einschränkungen, die für größere Veranstaltungen in der Corona-Verordnung festgelegt sind, erlauben dem PCC keinen Probenbetrieb und keinerlei Planungssicherheit. Dies sei aber für die Organisation einer Veranstaltung im Saal unbedingt Voraussetzung.

Verantwortung wahrnehmen

Für die Akteure ist das besonders traurig. Ein Büttenredner, der etwas auf sich hält, der hält das ganze Jahr über Augen und Ohren offen, um dem Publikum etwas zu bieten. Für die Verantwortlichen des PCC gab es keine Wahl: „Wir tragen nicht nur für unsere Mitwirkenden Verantwortung sondern auch für unser Publikum.“

Auftakt in die Karnevalsaison 21/22 in Premnitz Quelle: Joachim Wilisch

In Premnitz geht man damit bereits in das zweite Jahr ohne Karnevalsveranstaltungen – vom Rathaussturm am 11. November abgesehen. Dennoch sollen die Freunde des Premnitzer Karnevals die Möglichkeit bekommen, etwas von dem Programm zu sehen.

Beim Premnitzer Carnevalsclub wird bereits Videomaterial von den Proben gesammelt. Das wird später auf der Homepage veröffentlicht, damit man sich ein Bild von dem machen kann, was die Akteure dem Publikum eigentlich zeigen wollten.

Präsident Mario Heintz mit Prinzenpaar André 58. und Britt I. vom Brandenburger Karnevals Club beim Umzug letztes Jahr im November in Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Anfang der Woche gab auch der Elferrat des Rathenower Carnevalclubs bekannt, dass es keine weiteren Veranstaltungen mehr gibt. „Aufgrund der aktuellen Lage und der geltenden Bestimmungen wird auch unsere 54. Session eine ganz leise und es wird keine Veranstaltungen geben“, ließ der RCC seine Anhänger und Freunde in einer Mitteilung wissen, die über die Sozialen Medien verbreitet wurde.

Große Stütze

Bei den Rathenowern bilden die Tanzgruppen eine große Stütze bei den Veranstaltungen. Immerhin ist es gelungen, einige Gruppen des RCC beim Weinfest zu präsentieren.

Und auch am 11. November waren die „Sternchen“ zum Auftakt dabei. Nun bleibt nichts außer dem Blick nach vorne: „Unsere Tanzgruppen werden weiter trainieren.“ Es bleibt die Hoffnung auf eine „normale“ Saison 2022/2023.

Umzug der Narren in Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Der Buckower Carnevalsverein hatte seine Sitzungen am Donnerstag abgesagt. „Nun ist es bei uns auch offiziell. Alle Veranstaltungen werden für die 39.Saison abgesagt.“ So verbreitet es der BCV über die Sozialen Netzwerke. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, aber aufgrund die aktuellen Lage ist eine andere Entscheidung nicht möglich.“

Viel geübt

Alle Gruppen seien fleißig gewesen. „Wir haben viel geübt – , aber leider, leider.“ Beim BCV hoffen die Verantwortlichen nun auf die 40. Saison.

Noch gibt es keine Nachrichten vom Garlitzer Carnevals Club. Aber niemand rechnet damit, dass diese Fastnachtsveranstaltung tatsächlich stattfindet.

Auftritt der „Sternschnuppen“ des Rathenower Carneval Clubs. Quelle: Uwe Hoffmann

„Endlich wieder Karneval, ein Jahr ohne war ‘ne Qual“ – so reimten die Mitglieder des Nauener Carnevalvereins. Doch nun kam die Absage: „Leider müssen wir aufgrund der herrschenden Situation zum zweiten Mal unsere Veranstaltungen der Saison absagen.“

Auf ein Neues

Die Vorbereitungen aller Gruppen seien gut vorangegangen und das Programm stand. „Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen“, verabschieden sich die Nauener.

Ähnliche Nachrichten kommen auch aus Friesack, Falkensee und Pessin. Es bleibt die Vorfreude auf den 11. November und den nächsten Rathaus-Sturm.

Von Joachim Wilisch