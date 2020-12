Strodehne

Wer am Silvesterabend einen Karpfen zubereitet und sich eine Rückenschuppe des Süßwasserfisches ins Portemonnaie legt, dem soll im kommenden Jahr nie das Geld ausgehen. So besagt es zumindest ein alter Aberglaube. Einer, auf den möglicherweise nicht mehr allzu viele Brandenburger etwas geben. Havelfischer Wolfgang Schröder, dessen Boote am westlichsten Zipfel des Havellandes, am Gülper See, liegen, kann zumindest keinen krassen Karpfen- oder überhaupt Fischboom rund um die Feiertage feststellen. „Es wird schon ein bisschen mehr nachgefragt“, sagt der Fischwirtschaftsmeister, einer von nur noch drei Fischern, die auf dem Gülper See ihre Netze auswerfen. „Aber es ist nicht so, wie man das traditionell kennt, dass man mehr Karpfen verlangt.“ Vielmehr gehe der Karpfenverkauf von Jahr zu Jahr zurück. Zu viele Gräten, angeblich modriger Geschmack. Der Karpfen habe nicht den besten Ruf, so Schröder. Statt nur aufs Festtagsessen setzt der Strodehner auf die steigende Nachfrage nach Regionalität – und bietet im Hofladen mit Bistro neben Filets von Barsch, Plötze und Zander auch grätenfreie Fischhappen aus dem Glas an.

Fischereibetrieb wurde 1904 gegründet

Wolfgang Schröder ist mit der Fischerei aufgewachsen. Seit 1750 sei seine Familie im Fischhandel aktiv. 1904 wurde der hiesige Fischereibetrieb von Wolfgang Schröders Urgroßvater gegründet. Heute hält der 53-Jährige als letzter aus der Familie die Fischereitradition hoch. Gerade hat er in einem mit Fließen ausgelegten Raum einen Fisch ausgenommen. Jetzt zeigt er mit den armlangen blauen Gummihandschuhen auf einen knapp hundert Jahre alten Kahn. „Damit wurden früher Fische hin- und hergefahren auf den kleineren Flüssen.“ Lebend, wohl gemerkt. Schröders Kähne haben auch heute noch einen wasserdurchfluteten Fischraum, in dem die Tiere nach dem Fang untergebracht werden können. Generell habe sich an der Technik der Fischerei in den vergangenen Jahrzehnten wenig geändert, sagt Schröder. Nur die Wünsche der Verbraucher, die sind andere geworden. Seit Mitte der 90er Jahre bemerke er, dass immer weniger Menschen den von ihm gefangenen Fisch, Brassen, Zander und eben auch Karpfen, selbst verarbeiten wollten. Gefragt seien Filets. Fisch am besten ohne Gräten.

Anzeige

Schröder, der auch einen Koch beschäftigt, hat sich auf die Wünsche der Verbraucher eingestellt. Neben geräuchertem Fisch gibt es Aal in Gelee, Fischbuletten und Hechtsalat. Außerdem Karpfen im Tomatensud und sauren Bratkarpfen im Glas. Bislang werden die vor Ort eingekochten Spezialitäten aus eigenem Fang vor allem im Fischereieigenen Imbiss in Strodehne verkauft. Schröder will sie allerdings auch gerne in Supermärkten listen lassen. Erste Gespräche habe er bereits geführt.

Die Vermarktung gehört mit zum Job

Überhaupt gehört zur Arbeit des Binnenfischers wesentlich mehr als der reine Fischfang: Marketing, Gespräche mit Restaurantbesitzern und Co. sind mittlerweile fester Bestandteil des Jobs. Kein Wunder, dass der Tag von Wolfgang Schröder früh beginnt. In den Wintermonaten geht es um sieben Uhr morgens aufs Wasser. Im Sommer sogar noch zwei bis drei Stunden früher. Vormittags heißt es dann: Fisch verarbeiten, Kundschaft bedienen. Zwölf Stunden Tage sind für den Havelländer normal. Die Fischerei ist harte Arbeit. An der er aber möge, dass er sein eigener Herr sei, so der Strodehner, der vier Mitarbeiter und auch Saisonkräfte beschäftigt. Und die viele Zeit in der freien Natur. Von deren Einflüssen sei man eigentlich noch stärker betroffen als etwa Bauern, findet Schröder. Schließlich könne man das Wasser nicht beackern. „Wir schöpfen das ab, was darin aufwächst. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das relativ natürliche Bedingungen hat. Und dass der Fisch sich fortpflanzen kann.“

Ausbeute: 50 Tonnen Fisch im Jahr

Wenn es die Zeit zulasse, fahre er an mindestens drei Tagen in der Woche aufs Wasser. Der Gülpener See im Westhavelland ist sein Revier. Aber auch auf der Havel, der Elbe und dem Hohennauener See ist Wolfgang Schröder unterwegs.

Rund 50 Tonnen Fisch fingen er und seine Mitarbeiter im Jahr. Am Fangvolumen habe sich in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Nur die Zusammensetzung des ins Netz gegangenen Fisches sei heute etwas anders: Weniger Zander, dafür mehr Hechte und Barsche. Über welchen Fang er sich besonders freuen würde? Eigentlich sei er froh, die Fische zu fangen, die bestellt sind, so die knappe Antwort. Aber: „Ein schöner großer Wels ist natürlich was Besonderes. Und ein großer Karpfen.“ Wer die Sache mit der Karpfenschuppe ausprobieren möchte, der wird bei Wolfgang Schröder sicherlich fündig. Für alle anderen gibt es den grätenfreien Silvesterkarpfen im Glas.

Von Jessica Kliem