Katzenverordnung: Kontrollen vor allem in den Premnitzer Ortsteilen

Premnitz

Das war im Januar dieses Jahres neu. Erstmals gibt es im Landkreis Havelland eine Katzenkastrations- und Kennzeichnungsverordnung. Auf den Weg gebracht hat sie die Premnitzer Stadtverwaltung zusammen mit den Stadtverordneten.

Pate für die Verordnung stand das „Paderborner Modell“. In Paderborn wurde 2008 erstmals so eine Regelung auf den Weg gebracht. In Premnitz hat man sich zu dem Schritt entschlossen, weil es zahlreiche freilaufende Katzen gab. Den letzten Anstoß gab ein Katzen-Problem in der Waldkolonie. Rund 80 wildlebende Katzen wurden dort gesehen.

Nicht alleine

Mit den Kosten für eine Kennzeichnung und die Kastration werden die Katzenhalter vorerst nicht alleine gelassen. Auf Antrag gibt es einen Zuschuss zu den Kosten für Kennzeichnung und Kastration. Pro Katze sind es 35 Euro, pro Kater 25 Euro. Wer nur eine Kennzeichnung vornehmen lässt, bekommt zehn Euro Zuschuss. Insgesamt hat die Stadt 3000 Euro für Zuschüsse vorgesehen

Bei der Sitzung der Stadtverordneten vor einigen Tagen zog Ralf Tebling ein erstes Fazit: „Bis Mitte November wurden insgesamt 39 Anträge auf Bezuschussung für die Kastration und Kennzeichnung von Katzen gestellt. Insgesamt 20 Katzen wurden mit Hilfe des Zuschusses kastriert und gekennzeichnet. 19 Katzen wurden mit Hilfe des Zuschusses nur gekennzeichnet.“

Weil es noch viel mehr Katzen gibt, glaubt der Bürgermeister, dass man die Verordnung noch besser bekanntmachen muss. Seit Juni wird kontrolliert, ob die Verordnung eingehalten wird. „Bei der Kontrolle insbesondere in den Ortsteilen in Döberitz und Mögelin kannten viele die Verordnung noch nicht. Aber die Betroffenen reagierten durchweg positiv. Insbesondere nach den Kontrollen gingen vermehrt Anträge auf Kennzeichnung und Kastration beim Ordnungsamt ein.“

Zufriedenstellend sei auch die Rückmeldung der Tierschutzvereine. Im Jahr 2021 sind bisher nur sehr wenige Fundkatzen gemeldet worden.

Teure Angelegenheit

Fundkatzen sind für die Stadt Premnitz eine teure Angelegenheit. Wenn die Stadt derzeit eine Katze aufnimmt und im Tierheim abgibt, trägt die Stadtverwaltung auch die Kosten. Hatte die Menge der Fundkatzen früher bei etwa 19 im Jahr gelegen, sind bis Ende Juni 2020 bereits 35 gezählt worden. Musste die Stadt im gesamten Jahr 2019 für die Aufnahme von Fundkatzen im Tierheim 2516 Euro bezahlen, sind 2020 bis Ende Juni dafür bereits 7810 Euro angefallen.

Ralf Tebling plädiert nun für eine Vereinheitlichung der Verordnungen. „Wir brauchen eine landesweite Regelung zum Katzenschutz.“ Eine entsprechende Stellungnahme habe die Stadt auf Nachfrage an den Städte- und Gemeindebund Brandenburg abgegeben. Eine Landesverordnung würde zusätzliche Regelungen zum Umgang mit herrenlosen Katzen und Fundtieren beinhalten. Das Paderborner Modell zielt nur auf Halter von Katzen ab.

Eine Landesverordnung wäre gegebenenfalls eine gesetzliche Grundlage für den Umgang mit Katzen, deren Halterinnen und Halter sich nicht feststellen lassen. „Hier bewegten sich Tierschutzvereine bislang in einer rechtlichen Grauzone“, so Tebling.

Die Stadt Premnitz würde eine einheitliche Katzenschutzverordnung in allen Gemeinden und Städten mit verbindlicher Verpflichtung zur Kastration und Kennzeichnung von Katzen mit Freigang, sehr begrüßen, so Tebling.

Zahlen und Fakten

In Deutschland haben mittlerweile fast 800 Städte und Gemeinden das Paderborner Modell eingeführt. Im Land Brandenburg halten sich Kommunen noch zurück. Werden viele freilaufende Katzen kastriert, gibt es weniger ausgesetzte und wild aufwachsende Katzenwelpen – das ist die Erfahrung.

Gegen die Einführung der Verordnung hatte bei der Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr nur Michael Wischer (CDU) gestimmt. Er plädierte dafür, das Geld, das für Zuschüsse zur Kastration vorgesehen sei, lieber dem Tierschutzverein zu geben.

Von Joachim Wilisch