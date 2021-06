Kein Traumberuf – weshalb viele Hausärzte in Rathenow und Premnitz keine Nachfolger haben

Rathenow/Premnitz

Bärbel Zeller ist seit der Wende Hausärztin in Premnitz. In der August-Bebel-Straße hat sie ihre Praxis. Schon länger versucht sie einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Einen jungen Mediziner mit Lust auf das Landarztdasein. Denn Bärbel Zeller will aufhören und in den Ruhestand gehen.

Einen Nachfolger für eine Hausarztstelle zu finden, ist nicht einfach. „Es ist alles schwieriger geworden“, berichtete sie jetzt. Gleich nach der Wende habe das mit Krediten und Beratung ganz gut funktioniert.

Wer hilft im Notfall?

Derweil machen sich die Patienten von Bärbel Zeller Gedanken, wo sie demnächst ihren Hausarzt finden. Denn andere Hausärzte nehmen nicht ständig neue Patienten an. Wer verschreibt die wichtigen Medikamente? Wer hilft im Notfall? An wen kann man sich überhaupt wenden, wenn man einen Hausarzt sucht?

Ralf Tebling ist Bürgermeister und deswegen weiß er, dass die Premnitzer mit diesen Sorgen auch zu ihm kommen. Wenn er dann tatsächlich mal einen Arztsuchenden vermitteln kann, ist das schön – aber nicht die Regel und nicht die Aufgabe eines Bürgermeisters. Grundsätzlich sei die Arztversorgung in Premnitz über die Jahre relativ stabil geblieben – anders als in der Nachbarstadt Rathenow. „Ich habe den Stadtverordneten bereits berichtet, dass wir uns bemühen, eine Medizinerin oder einen Mediziner zu finden. Aber das zieht man nicht so mal schnell über die Bühne. Gespräche brauchen Zeit und Geduld.“

In einem Fernsehbeitrag, der in der vergangenen Woche über die Bildschirme flimmerte, hieß es, in Premnitz würden drei Hausarztpraxen schließen. Das kann der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehry, nicht bestätigen. „Ende des Jahres 2017 hat eine Hausarztpraxis in Premnitz geschlossen, die nicht nachbesetzt wurde. Im Jahr 2018 erfolgte die Anstellung eines weiteren Hausarztes (0,75 Versorgungsauftrag) am Medizinischen Gesundheitszentrum Premnitz. Im Jahr 2020 hat eine angestellte Hausärztin im Medizinischen Gesundheitszentrum den Versorgungsauftrag um 0,25 reduziert, so dass seit dem Jahr 2017 insgesamt ein halber hausärztlicher Versorgungsauftrag in der Gemeinde Premnitz verloren gegangen ist.“ Dazu käme nun die Praxis von Bärbel Zeller. Von drei Vollzeitpraxen in diesem Jahr sei aber keine Rede.

Wehry bestätigt ebenso die Versuche, neue Mediziner für Premnitz zu gewinnen: „In Premnitz soll mit zwei angestellten Hausärztinnen eine Praxis öffnen. Leider liegen der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses derzeit noch keine konkreten Anträge vor, so dass wir noch keine fest umrissenen Aussagen treffen können. Zudem gibt es eine weitere Nachfrage nach einer hausärztlichen Stelle für Premnitz.

Anderer Aufwand

Ist das also nur ein Sturm im Wasserglas? Eher nicht. Klinikärzte und Ärzte in Polikliniken oder Medzinischen Gesundheitszentren haben einen anderen Arbeitsaufwand, als Allgemeinmediziner mit einer eigenen Praxis. „Wenn dann auch noch der Verdienst stimmt, ist klar, wofür sich junge Mediziner entscheiden“, sagt Bärbel Zeller.

Seit 2016 hat die Kassenärztliche Vereinigung zwischen sechseinhalb und sieben Versorgungsaufträge in Premnitz. Nimmt man den gesamten Bereich Rathenow – also auch das Westhavelland, sieht es problematischer aus. 2016 gab es noch 29,5 Versorgungsaufträge – also gut 30 Hausärztinnen und Hausärzte. Das wurde immer weniger – auch weil in Landarztpraxen wie Nennhausen und Buschow keine Nachfolger gefunden wurden. Inzwischen gibt es im Westhavelland 24,5 Versorgungsaufträge mit 26 Hausärztinnen und Hausärzten. „Das entspricht einem Versorgungsgrad von 90 bis 100 Prozent, sagt Wehry.

Das sagt wenig über die Zukunft. Denn im Westhavelland sind viele Hausärzte über 60 Jahre alt und werden absehbar in den Ruhestand gehen. Neue Ärzte sind nicht in Sicht. Gibt es Gründe, sich nicht als Hausarzt im Westhavelland niederzulassen? „Das ist von höchst individuellen Entscheidungskriterien abhängig“, sagt Christian Wehry. „Dazu zählen beispielsweise auch Arbeitsmöglichkeiten für den Partner, Schul-, Kultur- und Sportangebote und auch der Anschluss an Straße und Schiene.“

Verschiedene Lockmittel

Mit verschiedenen Programmen soll bei Nachwuchsmedizinern das Interesse der Provinz geweckt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine Koordinierungsstelle, die Jungmediziner an Praxen vermittelt, in denen die zum Hausarzt weitergebildet werden. Diese Ausbildungspraxen bekommen einen Förderzuschuss.

Darüber hinaus können Studierende der Medizin im Rahmen eines Förderprogramms der Landesregierung ein Stipendium erhalten. Dafür verpflichten sich die Studierenden zu einer mindestens fünfjährigen ärztlichen Tätigkeit in ländlichen Regionen in Brandenburg. „Unter den aktuellen Stipendiaten haben sechs den Landkreis Havelland als potenzielles künftiges Tätigkeitsgebiet nach dem Studium genannt, darunter drei konkret die Stadt Rathenow“, weiß Christian Wehry.

Schließlich unterstützt auch der Landkreis Havelland Hausärzte, die sich neu im Kreis niederlassen. Aus einem freiwilligen Programm des Kreises erhalten sie Geld.

Allen im Westhavelland, die jetzt einen Arzt suchen, empfiehlt Christian Wehry zunächst das Portal „Hausarztsuche“ auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung. Darüber hinaus sei jeder Arzt verpflichtet, Patienten im Notfall zu helfen. Für Rezepte eignen sich auch die Akut-Sprechstunden in einigen Hausarztpraxen.

Gelingt es tatsächlich nicht, auf einem dieser Wege einen Hausarzt zu finden, könne man die Kassenärztliche Vereinigung anschreiben oder anrufen.

