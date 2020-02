Keine Elternbeiträge bei der Schülerbeförderung

Rathenow

Noch immer greifen havelländische Eltern zum Teil tief in die Tasche, um einen Beitrag zum Schülerticket ihrer Kinder zu zahlen. So müssen beispielsweise die Eltern eines Abiturienten aus Premnitz, der das Gymnasium in Rathenow besucht, jährlich einen Anteil von 259,60 Euro für das Schülerticket entrichten.

Kein Taschengeld

Die Eltern eines Schülers aus Nauen, der die gymnasiale Oberstufe der Rathenower Gesamtschule „Bruno-H.-Bürgel“ besucht, sind mit 365,20 Euro dabei. Das sei im Vergleich mit den Eltern, die nahe an der Schule wohnen und deren Kinder entsprechend weniger oder gar nichts bezahlen, äußerst ungerecht., findet der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Linke).

Beiträge jetzt kippen

„Diese Ungerechtigkeit wollen wir beseitigen“, sagte Andrea Johlige von der Kreistagsfraktion „ Die Linke/Die Partei“. Die Kreistagsfraktion wird deshalb eine Initiative vorbereiten, um die Elternbeiträge für die Schülerbeförderung zu kippen.

Christian Görke unterstützt die Initiative im Landtag. Quelle: Uwe Hoffmann

Zuerst wird im Landtag diskutiert. Hier sei, so Görke jetzt, ein Gesetzentwurf in Vorbereitung. Um die Schülerbeförderung ohne Elternbeiträge nun auch im Havelland, wie in weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten einzuführen, wird die Linksfraktion einen entsprechenden Antrag in der kommenden Woche im Landesparlament zur Abstimmung bringen.

Notfalls im Kreistag

Görke dazu: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen zum Schuljahr 20121/2022 für alle Schülerinnen und Schüler in ganz Brandenburg Schülertickets ohne Elternbeteiligung.“ Da es bereits neun Landkreise und einige kreisfreie Städte gibt, in denen die Schülerbeförderung beitragsfrei ist, soll der Landkreis Havelland notfalls mit einem Kreistagsbeschluss nachziehen.

Kosten ausgleichen

Hier könne man das schneller bewegen, erklärte Andrea Johlige zu Jahresbeginn. Görke betont, dass die Zusatzkosten, die dem Kreis entstehen, durch das Land kompensiert werden müssen. Landesweit, so glaubt Görke, wird das 25 bis 27 Millionen Euro kosten, im Landkreis Havelland ist mit rund zwei Millionen Euro Mehrkosten zu rechnen. „Das ist zu schaffen“, sagt der ehemalige Finanzminister.

Schulbusbeförderung soll Eltern nichts kosten. Quelle: dpa

In einer Mitteilung verweist Görke auf die Kostenverteilung: „Unser Vorschlag beinhaltet, dass das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten für die Schülertickets erstattet. Eine solche einheitliche Regelung für das ganze Land, die auch die Eltern im Havelland finanziell entlastet, ist überfällig.“

Chance auf Mehrheit?

Im Kreistag wird schon seit rund zehn Jahren immer wieder über dieses Thema geredet. Wegen der neuen Konstellation im Kreistag – es gibt keine Zählgemeinschaft mehr – glaubt die Linke, es gebe eine Chance, eine Mehrheit für einen solchen Antrag zu bekommen.

Frage der Teilhabe

Wenn man den Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten streiche, dann habe das auch etwas mit Teilhabe zu tun, die man möglichst vielen Havelländern ermöglichen wolle. „Schließlich“, so Görke, „dürfen Bildungschancen eines Kindes nicht vom Geldbeutel seiner Eltern abhängen“. Das gelte gerade auch für die Kosten der Schülerbeförderung.

Andrea Johlige wird die Initiative im Kreistag begleiten. Quelle: Jens Wegener

Zuletzt hatte der Kreistag des Kreises Dahme-Spree im November das kostenlose Schülerticket beschlossen. Die neue Schülerbeförderungssatzung wird zum kommenden Schuljahr in Kraft treten. Eltern, deren Kind im Sommer eingeschult wird, müssen dann zwar noch einen Antrag auf ein Schülerticket stellen, sie müssen aber kein Geld mehr überweisen.

Von Joachim Wilisch