Havelland

Es gibt weiter keine Veränderungen in der Corona-Statistik des Landkreises. Geführt wird sie vom Gesundheitsministerium des Landes und vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Am Donnerstag waren im Havelland 162 Corona-Fälle gemeldet, ebenso viele wie am Vortag. Inzwischen gibt es 124 Genesene, zwei Personen mehr als am Vortag. Dazu kommen sechs Verstorbene. Damit sind zurzeit 32 Personen an Covid-19 erkrankt.

Nun wartet man im Landkreis Havelland gespannt auf die Umsetzung der Lockerungen, die nach dem Treffen der Ministerpräsidenten am Mittwoch in Aussicht gestellt wurden. Es wird damit gerechnet, dass es bis Freitag eine neue Verordnung des Kreises zu dem Thema gibt.

Von Joachim Wilisch