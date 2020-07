Ketzin/Havel

Eine 31-jährige Zeugin meldete der Polizei am späten Mittwochabend einen Mann, der am Markt in Ketzin/ Havel offenbar gegen parkende Autos schlagen würde. Als der Mann merkte, dass die Zeugin die Polizei informierte, kam er zu ihr und schlug der Frau zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Anschließend flüchtete er über ein Privatgelände.

Polizisten konnten den Mann in der Nähe fassen. Der stark alkoholisierte 38 Jahre alte Rumäne wurde daraufhin, zur Verhinderung weiterer Straftaten, ins Polizeigewahrsam der Inspektion nach Falkensee gebracht. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seiner aggressiven Grundstimmung nicht möglich. Die Beamten nahmen vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung auf.

Von MAZ