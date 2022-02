39 Personen ließen sich bei Impfaktion in Ketzin impfen

Ketzin/Havel

Eine mobile Impfaktion hatten der Landkreis, die Stadt Ketzin und die Johanniter Unfallhilfe für den vergangenen Sonnabend organisiert. Die Impfaktion wurde im Saal des Ketziner Stadthauses durchgeführt, da der Impfbus sich derzeit noch in den Umbaumaßnahmen befindet.

Impfarzt Sebghatullah Jawid verabreichte die Impfdosen. Quelle: Enrico Berg

Herzlich, fast familiär ging es bei der Impfaktion zu, dafür sorgten der junge Arzt Sebghatullah Jawid und das Team der Johanniter Unfallhilfe. Olaf Mertens von den Johannitern war an diesem Tag für die Anmeldung und Betreuung zuständig. Nach den Formalitäten nahm er sich noch Zeit für einen kurzen Plausch mit den Impflingen.

Impfbereitschaft hat etwas nachgelassen

„Der Termin wurde gut angenommen. Heute waren auch Kinder im Alter über zwölf Jahre hier, die ihre Booster-Impfung erhalten haben. Die Leute sind sehr aufgeschlossen, freundlich und dankbar für das heutige Angebot in Ketzin.“ Tatkräftig unterstützt wurde er an diesem Tag von seinen Kollegen Mirko Haisch (Impfstellenleiter Rathenow), Florian Hanich (Rettungssanitäter) und Birgit Hupka (Mitarbeiterin der Impfstelle Rathenow).

Olaf Mertens im Gespräch mit der Ketzinerin Kerstin Netzker. Quelle: Enrico Berg

Sebghatullah Jawid ist als Impfarzt in verschiedenen Landkreisen unterwegs. Am Sonnabend nahmen insgesamt 39 Bürgerinnen und Bürger das Impfangebot in Ketzin wahr. „Die Impfbereitschaft hat insgesamt etwas nachgelassen. Heute hatten wir hier auch Erstimpfungen, hauptsächlich aber waren es Booster-Impfungen, darunter auch Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren“, so der Mediziner. „Die Impfwilligen stellen deutlich mehr Fragen in Bezug auf die Drittimpfung und noch mehr Fragen zu Nebenwirkungen, zum Beispiel ob eine Booster-Impfung nötig sei und welche Nebenwirkungen es bei den Impfungen geben könnte.“ Eine Hälfte der Impflinge erhielten den Impfstoff von Moderna und der anderen Hälfte wurde Biontech verabreicht.

Unkompliziert und ohne Anmeldung

Das Angebot richtete sich an alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahre. Von 9 bis 15 Uhr konnten sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Termin war nicht erforderlich. Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahre kamen in Begleitung ihrer Eltern. So hatten die Ketziner die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne Anmeldung die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus verabreichen zu lassen.

Bürgermeister Bernd Lück (FDP) war sehr erfreut, dass die mobile Impfaktion in Ketzin stattfand. „Ich freue mich, dass der Landkreis die in Ketzin macht. So haben Bürger aus den Ketziner Ortsteilen die Möglichkeit, sich ohne Termin ortsnah impfen zu lassen. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Johannitern und Herrn Jawid.“

Mobile Angebote sind ein wichtiger Baustein der Impfkampagne

Kerstin Netzker aus Ketzin fand die Impfaktion super. „Heute können sich Leute hier impfen lassen, die sonst wegen ihrer Arbeit beziehungsweise ihrer Arbeitszeit Impfangebote nicht wahrnehmen können. Dazu kommt, dass man nicht weit fahren muss, da es hier im Ort stattfindet.“

Für Michael Koch (CDU), Beigeordneter des Landkreises Havelland und Leiter des Corona-Kristenstabs, sind die mobilen Angebote in den einzelnen Gemeinden ein wichtiger Baustein in der Impfkampagne des Landkreises: „Mit den mobilen Impfaktionen vor Ort ergänzt der Landkreis Havelland das bestehende Angebot der Impfstellen in Rathenow, Nauen und Falkensee. In den kommenden Wochen wird es nach Ketzin/Havel weitere wohnortnahe Aktionen an Samstagen auch in anderen Gemeinden des Landkreises Havelland geben.“

Die Vorbereitungen dafür würden bereits laufen und die Termine rechtzeitig bekanntgegeben. „Ich bedanke mich bei der Stadt Ketzin/Havel für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und bei den Johannitern für die gute Zusammenarbeit“, so Koch.

Von Hannelore Berg