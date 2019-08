Ketzin/Havel

Die evangelische St. Petri Kirche gehört nicht nur zu den ältesten Gebäuden Ketzins, sie steht auch mitten in der Altstadt. Es gab also kaum einen passenderen Ort, um nach 25 Jahren den Abschluss der Gesamtmaßnahme „ Altstadtsanierung“ zu würdigen. Dazu hatte die Kommune sowohl die betroffenen Bewohner als auch den Sanierungsträger Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH (BSG) eingeladen.

Nachholbedarf war groß

„Der Nachholbedarf war enorm, das Ergebnis ist schon toll“, bilanzierte Michael Schipper, Geschäftsführender Gesellschafter der BSG. Den Startschuss gaben die Stadtverordneten mit einem Beschluss am 29. Juni 1992. Im November des gleichen Jahres wurde mit der BSG ein entsprechender Vertrag geschlossen, erinnerte Bürgermeister Bernd Lück.

Ein Drittel der Kosten übernahm die Stadt

„Damals gab es noch sehr viel Geld für die Sanierung“, blickte Schipper zurück. So konnten die Eigentümer in der Altstadt mit Fördermitteln von insgesamt 8,65 Millionen Euro bei der Sanierung ihrer Gebäude unterstützt werden. Einer, der davon profitierte, ist Nico Bierschenk aus der Friedrichstraße: „68 000 Euro hat unsere Familie investiert, inklusive der 8000 Euro, die als Zuschuss bekamen. “ Für Ketzin/ Havel sei es oft ein finanzieller Kraftakt gewesen, denn von den 8,65 Millionen habe die Stadt rund ein Drittel selbst getragen, fügte Lück hinzu.

Auch Gebäude in der Rathausstraße wurden erneuert. Quelle: Wolfgang Balzer

Ehepaar Konen aus Aachen besuchte Mittwochabend nach einem Stadtrundgang zufällig die evangelische Kirche und war beeindruckt: „Wir haben viele schön restaurierte Gebäude in diesem Städtchen gesehen. Es ist gemütlich, der Rundgang hat uns regelrecht entschleunigt“, urteilten sie.

Typisches Stadtbild wurde erhalten

Ein Lob des Bürgermeisters galt auch den Bewohnern der Altstadt, die auf eigene Kosten ihre Häuser sehenswert gestaltet und so zu dieser schönen historischen Altstadt beigetragen haben, obwohl sie aus den verschiedenen Gründen nicht in den Genuss von Fördermitteln gekommen sind.

Waltraud Plenzke hat als ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung die Sanierung viele Jahre begleitet. Sie erinnert sich: „Wir wollten das typische Ketziner Stadtbild erhalten. Die Häuser haben eine Seele, die haben wir überwiegend bewahren können.“

Ärgernis „Rotes Schloss“

Dabei war der Start schwierig. Erste Untersuchungen hatten ergeben, dass etwa zehn Prozent der Wohngebäude in der Altstadt leer standen. Dazu kamen fehlgenutzte Gebäude, einige Bauruinen wie die ehemalige Autowäsche in der Baustraße, der Spät’sche Gutshof, die Scheunen Am Schmähl und in der Karl-Liebknecht-Straße, vor allem aber das eingefallene so genannte Rote Schloss. Das alles beeinträchtigte die Lebensqualität der Bewohner erheblich.

„Heute präsentiert sich unsere Altstadt wieder als attraktive Innenstadt“, sagte der Bürgermeister und bezeichnete die Altstadtsanierung als „sehr gelungen“. Die neue Mitte auf dem ehemaligen Spät’schen Gutshof mit der Cantina, dem Supermarkt und der attraktiven Wohnanlage an der Ecke Feldstraße seien nur einige Beispiele.

Von Wolfgang Balzer