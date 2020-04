Abstandskontrolle am Samstag: Nichts zu meckern in Ketzin

Ketzin/Havel

Schon auf dem Weg zur Arbeit hat er festgestellt: „An diesem Wochenende sind mehr Menschen unterwegs als über Ostern“, sagt Andreas Kinzel, Leiter des Ketziner Ordnungsamtes, Samstag vor dem Rathaus. Im Einsatzwagen der Feuerwehr beginnt der 63-Jährige gemeinsam mit dem Ketziner Feuerwehrmann Steffen Vogeler seinen Arbeitstag: „Damit juristisch alles sauber zugeht, vier Augen sehen mehr als zwei“, sagt Kinzel vor dem Start zur Kontrollfahrt zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen.

Erste Station ist die Fähre „Charlotte“, die die Stadt mit der Schmergower Seite verbindet. Es ist die einzige Möglichkeit, die Havel zwischen Brandenburg an der Havel und Werder mit dem Auto, zu Fuß oder per Rad zu überqueren. Radfahrer warten, Ausflügler im Cabrio mit Berliner Kennzeichen sonnen sich.

ie Ordnungshüter Andreas Kinzel (Mitte) und Feuerwehrmann Steffen Vogeler überprüfen das Verhalten der Leute auf der Fähre. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Es weniger los als sonst, aber immerhin“, sagt Fährmann Frank Neumann und weist ein: Autos in die Mitte, Radfahrer und Fußgänger, rechts und links von den Fahrzeugen, damit sich keiner zu nahekommt. „Früher hatten wir bis zu acht Fahrzeuge auf der Fähre, heute maximal vier,“ erklärt der Fährmann den Ordnungshütern.

Campingplatz ist verrammelt

Andreas Kinzel ist zufrieden. Auch am Strand liegt nur ein Pärchen aus einer häuslichen Wohngemeinschaft. Es gibt nichts zu beanstanden. Aber auf dem Parkplatz vor dem Restaurant „An der Fähre“ stehen Wohnwagen mit englischen Kennzeichen. „Was machen die hier?“, will Kinzel von Olaf Wiechert wissen, der mit seiner Familie die Gaststätte betreibt. „Das sind englische Arbeiter, die keinen Campingplatz finden, weil alle geschlossen sind“, erklärt Wiechert. Ein Zubrot als Stellgebühr für das Restaurant, das geschlossen hat, nur außer Haus liefert und in der Krise schon mehr als 15000 Euro verloren hat.

Nächste Station ist der Ketziner Campingplatz in Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße: Alles verrammelt. „Nur vier Dauercamper sind auf dem Platz“, weiß Kinzel zu berichten. Weiter geht die Fahrt in den Ortsteil Paretz. Eine Gruppe Radfahrer hat wohl Pause gemacht und war in der Kirche – Kinzel schaut weg. Aber auf dem Parkplatz hinter der Scheune kennt er kein Pardon: Knöllchen werden geschrieben in Ketzin auch am Wochenende.

Ärger an der Döner-Bude

Mit seiner natürlichen Autorität ermahnt Andreas Kinzel, er weist hin – immer freundlich, aber bestimmend. So auch an der Havelpromenade, wo eine Frau ihr Auto direkt ans Ufer gestellt hat und nicht dorthin, wo es eigentlich hingehört, auf den Parkplatz. „Vieles kann man mit einfachen Worten regeln“, sagt Kinzel.

Nicht so an Ketzins einziger Döner-Bude im Stadtkern. „Da musste ich mit Schließung drohen, nachdem ich schon zweimal ermahnt hatte, die Abstandsregeln einzuhalten beim Außer-Haus-Verkauf“, erzählt der Mann in der blauen Ordnungsamtsjacke.

Schwimmen ist erlaubt in der Havel

Auf seiner Rundtour schaut er nun nach illegal abgelagerten Bauschutt. „Damit haben wir immer wieder Probleme“, erzählt Steffen Vogeler, der in der Stadtverwaltung beschäftigt ist. Beide Sie kennen die Plätze mittlerweile, den Tätern sind sie immer auf der Spur.

Auf dem Deich geht es dann die Havel entlang bis nach Zachow. „Kann ich hier schwimmen gehen während der Corona-Krise“, wird Ordnungsamtsmann Kinzel von einem Jugendlichen gefragt. Antwort: „Ja. wenn es Ihnen nicht zu kalt ist.“ Dienstende einer Corona-Kontrollfahrt um 20 Uhr. Dem Ketziner Bürgermeister Bernd Lück wird er noch melden: keine Beanstandungen.

