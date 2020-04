Bürgerinitiative sauer auf Bürgermeister: Ärger wegen zwei Wasserstraßen am Brückenkopf

Ketzin/Havel

Die Frage, auf welchen Gewässern am Ketziner Brückenkopf mit Motorbooten gefahren werden darf, bewegt nach wie vor die Gemüter in der Havellstadt. Das Positive: Der größte Teil der kleinen Wasserstraßen wurde in dem Verfahren, dass seit 2016 läuft, inzwischen zu Landes- und damit schiffbaren Gewässern umgewidmet. Davon profitieren etwa 300 Anlieger.

Es geht um die Löcher H und J

Aber es gibt noch einige Wasserwege, die nicht schiffbar sind, also grundsätzlich nicht mit motorbetriebenen Booten befahren werden dürfen. Dabei handelt es sich um die sogenannten Löcher H und J. Die dortigen Anlieger, die von der Bürgerinitiative „Gegen Motorbootverbot am Ziegeleikanal, Brückenkopf und in der Schumachersiedlung” vertreten werden, sind verärgert.

Verfahren läuft seit 2016

Das wiederum kann Bürgermeister Bernd Lück nicht nachvollziehen. Er erklärt: „In die Liste der schiffbaren Gewässerflächen aufgenommen wurden die Flächen, für die die Stadt 2016 beim Infrastrukturministerium den entsprechenden Antrag gestellt hatte. Die Entscheidung, für welche Gewässer die Schiffbarkeit beantragt werden kann, gründete seinerzeit auf umfänglichen Voruntersuchungen hinsichtlich der Eignung der Kanäle zur Befahrung mit Motorbooten. Dabei spielten sowohl die Breiten und Tiefen der betroffenen Gewässer als auch die Beschaffenheit der Uferzonen und das Vorhandensein von schützenswerten Naturräumen eine Rolle.“

Lück : Ausnahmegenehmigungen können beantragt werden

Bei den Löchern H und J, gehe es jeweils etwa 20 betroffene Anliegergrundstücke. Selbstverständlich sei die Verwaltung bemüht, die Bürger bestmöglich in ihrem Ansinnen zu unterstützen. „In diesem Fall sehe ich jedoch den Aufwand gegenüber dem Nutzen für die Allgemeinheit als unverhältnismäßig an“, so Lück. Deshalb wies der Bürgermeister auf einen zweiten Weg hin, der neben dem Verfahren zum Umwandlung dieser Wasserwege jedem einzelnen Anlieger freistehe. „Die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen bei der Unteren Naturschutzbehörde im Kreis könnte in vergleichsweise kurzer Zeit Abhilfe schaffen“, sagt Bernd Lück. Bislang seien bedauerlicherweise nur sehr wenige Ausnahmeanträge gestellt worden.

Unverständnis bei der Bürgerinitiative

Für die Bürgerinitiative sind die Aussagen des Bürgermeisters unbefriedigend. „Die Ketziner Stadtverordneten haben den Bürgermeister per Beschluss am 12. Januar 2016 beauftragt, die Schiffbarkeit der Gewässer in zwei Abschnitten zu beantragen“, so BI-Chef Thomas Witkowski. Teil 1 sei erfüllt worden, Teil 2, zudem die Löcher H und J gehören, noch nicht.

Die Stadt habe für die Befahrbarkeit der Gewässer H und J ein Fachgutachten Naturschutz anfertigen lassen und die Untere Naturschutzbehörde (UNB) um eine Stellungnahme dazu gebeten. Im Juli 2019 antwortete die UNB. Zu deren Einschätzung sagt Witkowski: „Gefordert wurden unter anderem der Abriss von alten Steganlagen und der Bau von Sammelstegen. Außerdem wurden einige Stellen für den Begegnungsverkehr als zu eng beurteilt, was sich durch spätere Nachmessungen als falsch herausstellte.“

Landesumweltamt ist zuständig

Im Januar dieses Jahres zog die UNB unerwartet ihre Stellungnahme zurück und erklärte, dass in dem Umwidmungsverfahren weder die UNB, noch die Untere Wasserbehörde oder die Abfall- und Bodenschutzbehörde des Kreises für die Erteilung einer Genehmigung zuständig seien. Mit anderen Worten, die Stadt Ketzin/ Havel müsse sich direkt an die zuständige Fachbehörde, das Landesumweltamt, wenden.

„Angesichts dieser Situation erklärte der Bürgermeister noch Ende Januar, dass die Stadt nun beim Landesumweltamt einen Antrag auf Umwidmung der Gewässer stellen werde. Bis zu dieser Zeit war weder die Rede von Ausnahmeanträgen an die Untere Wasserbehörde für die Befahrbarkeit noch davon, dass der Aufwand gegenüber dem Nutzen für die Allgemeinheit unverhältnismäßig sei“, sagt Jürgen Witkowski.

Wie Bürgermeister Bernd Lück gegenüber der MAZ versicherte, werde sich die Stadtverwaltung trotz des hohen Aufwandes weiter für die Interessen der Anlieger der Löcher H und J einsetzen und gemeinsam mit Vertretern der BI zum Landesumweltamt fahren, wenn der Termin feststeht.

Von Jens Wegener